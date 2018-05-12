Crystal Palace - West Bromwich maçı öncesi rakamlar

İngiltere Premier Lig heyecanı devam ediyor. Crystal Palace, 13 Mayıs 2018 Pazar günü West Bromwich takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Crystal Palace 41 puanla 11. sırada, West Bromwich 31 puanla 19. sırada bulunuyor. Crystal Palace son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. West Bromwich son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 455 kodlu maçı oynayanlar; Crystal Palace galibiyet oranı 1.55, beraberlik oranı 3.30, West Bromwich galibiyet oranı 4.00. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Crystal Palace son haftadaki Swansea City müsabasında 1-2 yenildi.

West Bromwich ise Hull City karşılaşmasında 3-1 kazandı.

Crystal Palace, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. Crystal Palace, kendi sahasında 27 gol attı, 27 gol yedi.

West Bromwich, dış sahada 3 galibiyet, 4 beraberlik, 11 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda West Bromwich 10 kez gol sevinci yaşadı, 25 kez topu ağlarında gördü.