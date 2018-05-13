CS U Craiova - Steaua Bucuresti maçı heyecanı

Romanya 1.Lig Şampiyonluk Turu heyecanı devam ediyor. CS U Craiova, 14 Mayıs 2018 Pazartesi günü Steaua Bucuresti takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 20:45. 35 puanlı CS U Craiova 4. sırada bulunuyor, Steaua Bucuresti 43 puana sahip ve 2. sırada. CS U Craiova son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Steaua Bucuresti, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 620 kodlu maçı oynayanlar; CS U Craiova galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Steaua Bucuresti galibiyet oranı 0.00.

CS U Craiova son haftadaki Juventus Bucureşti müsabasında 3-1 kazandı.

Steaua Bucuresti ise ACSMU Poli Iaşi maçında 1-0 yenildi.

CS U Craiova, evinde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 8 gol atıp 4 gol yedi.

Steaua Bucuresti ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Steaua Bucuresti, 6 gol atarken 4 gol yedi.