CS U Craiova - Viitorul Constanta karşılaşma önü

Romanya 1.Lig Şampiyonluk Turu heyecanı devam ediyor. CS U Craiova, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Viitorul Constanta takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 20:45. 34 puanlı CS U Craiova 3. sırada bulunuyor, Viitorul Constanta 30 puana sahip ve 4. sırada. Ev sahibi CS U Craiova, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Viitorul Constanta, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 397 kodlu maçta; İddaa oynayanlar CS U Craiova kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 2.90, Viitorul Constanta sahadan galip ayrılırsa 3.30 oranını elde edecekler.

CS U Craiova son hafta oynanan Recaş maçında 1-1 berabere kaldı.

Viitorul Constanta ise ACSMU Poli Iaşi maçında 0-1 kazandı.

CS U Craiova, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. CS U Craiova, kendi sahasında 5 gol attı, 1 gol yedi.

Viitorul Constanta, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Viitorul Constanta, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.