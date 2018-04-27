CS U Craiova - Viitorul Constanta karşılaşma önü

Romanya 1.Lig Şampiyonluk Turu maçında CS U Craiova ile Viitorul Constanta, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 20:45. Maç öncesi CS U Craiova 34 puanla 3. sırada, Viitorul Constanta 30 puanla 4. sırada bulunuyor. CS U Craiova son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Viitorul Constanta, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 397 kodlu maçı oynayanlar; CS U Craiova galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 2.90, Viitorul Constanta galibiyet oranı 3.30.

CS U Craiova önceki hafta Recaş mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Viitorul Constanta, ACSMU Poli Iaşi karşılaşmaında 0-1 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan CS U Craiova, 5 gol attı ve 1 gol yedi.

Viitorul Constanta, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Viitorul Constanta, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.