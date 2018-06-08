CSA AL - CRB maçı rakamları

Brezilya Serie B heyecanı devam ediyor. CSA AL, 09 Haziran 2018 Cumartesi günü CRB takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 22:30. 18 puanlı CSA AL 2. sırada bulunuyor, CRB 7 puana sahip ve 18. sırada. CSA AL son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. CRB son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 234. İddaa'da CSA AL kazanır 1.85, berabere biter 2.90, CRB kazanır 3.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

CSA AL önceki hafta CRB mücadelesinde 0-2 kazandı.

CRB ise CSA AL maçında 0-2 yenildi.

CSA AL, evinde 3 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 10 gol atıp 8 gol yedi.

CRB, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda CRB 4 kez gol sevinci yaşadı, 10 kez topu ağlarında gördü.