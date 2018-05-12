CSKA Moscow - Anzhi maçı rakamları

CSKA Moscow ve Anzhi, 13 Mayıs 2018 Pazar günü Rusya Premier Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 14:00. Maç öncesi CSKA Moscow 55 puanla 3. sırada, Anzhi 24 puanla 14. sırada bulunuyor. CSKA Moscow, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Anzhi, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 403 kodlu maçta; İddaa oynayanlar CSKA Moscow kazanırsa 1.05, beraberlik çıkarsa 5.50, Anzhi sahadan galip ayrılırsa 15.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 2.05, üst oranı 1.40. Karşılıklı gol var 1.70, karşılıklı gol yok 1.50 oranını kazandıracak.

CSKA Moscow son haftadaki Anzhi müsabasında 4-0 kazandı.

Anzhi ise CSKA Moscow maçında 4-0 yenildi.

CSKA Moscow, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 8 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. CSKA Moscow, kendi sahasında 27 gol attı, 10 gol yedi.

Anzhi, dış sahada 1 galibiyet, 4 beraberlik, 9 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Anzhi 12 kez gol sevinci yaşadı, 28 kez topu ağlarında gördü.