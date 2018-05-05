CSKA Moscow - Arsenal-Tula sahaya çıkıyor

CSKA Moscow ve Arsenal-Tula, 06 Mayıs 2018 Pazar günü Rusya Premier Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:00. CSKA Moscow 52 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Arsenal-Tula 39 puanda ve 7. sırada. CSKA Moscow, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Arsenal-Tula, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 583 kodlu maçta; İddaa oynayanlar CSKA Moscow kazanırsa 1.20, beraberlik çıkarsa 4.30, Arsenal-Tula sahadan galip ayrılırsa 8.00 oranını elde edecekler. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.85, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.40.

CSKA Moscow son haftadaki Anzhi müsabasında 4-0 kazandı.

Arsenal-Tula, Spartak Moscow karşılaşmaında 3-0 kazandı.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alan CSKA Moscow, 21 gol attı ve 10 gol yedi.

Arsenal-Tula ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 2 beraberlik, 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Arsenal-Tula, 16 gol atarken 22 gol yedi.