UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor... CSKA Moskova, Londra'da 4-1 mağlup olduğu Arsenal ile bu kez evinde karşılaşıyor.
UEFA AVRUPA LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... CSKA MOSKOVA - ARSENAL MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ...
CSKA MOSKOVA - ARSENAL
STAT: VEB Arena
SAAT: 22:05
YAYIN: Tivibu Spor
HAKEM: Felix Zwayer (Almanya)
CSKA MOSKOVA: Akinfeev, A. Berezutski, Ignashevich, V. Berezutski, Nababkin, Bistrovich, Kuchaev, Dzagoev, Golovin, Chalov, Musa
YEDEKLER: Pomazun, Milanov, Vitinho, Shchennikov, Natcho, Zhamaletdinov, Khosonov
TEKNİK DİREKTÖR: Viktor Goncharenko
ARSENAL: Cech, Bellerin, Mustafi, Koscielny, Monreal, Elneny, Wilshere, Ramsey, Ozil, Welbeck, Lacazette
YEDEKLER: Macey, Chambers, Holding, Mertesacker, Kolasinac, Iwobi, Nketiah
TEKNİK DİREKTÖR: Arsene Wenger
NASIL GELDİLER?
Bu sezon Avrupa Ligi'nde mücadele eden Arsenal, H Grubu'nda yer aldı. İlk hafta Köln'ü 3-1, ikinci haftada BATE'yi 4-2, Kızılyıldız'ı deplasmanda 1-0 mağlup eden Topçular, 4. haftada Kızılyıldız ile evinde 0-0 berabere kaldı. Arsenal, 5. hafta maçında Köln'e deplasmanda 1-0 mağlup olsa da, gruptaki son maçında BATE'yi 6-0'lık skorla mağlup etti.
Son 32 turunda, turnuvanın flaş takımlarından Östersunds'la eşleşen İngiliz ekibi, deplasmanda 3-0 kazandı. Arsenal, Emirates'te rakibine 2-1 mağlup olsa da, ilk maçta elde ettiği avantajlı skorla son 16 turuna yükseldi.
Son 16 turunda Milan'la eşleşen Arsenal, İtalyan rakibini deplasmanda 2-0, Londra'da da 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
Grubunda 3. olarak Devler Ligi'ne veda eden CSKA Moskova, son 32 turunda Kızılyıldız ile eşleşti. Belgrad'da rakibiyle golsüz berabere kalan Rus temsilcisi, Moskova'da 1-0 kazandı ve son 16 turuna yükseldi.
Son 16 turu ilk maçında evinde Lyon'a 1-0 kaybeden CSKA, Fransız ekibini deplasmanda 3-2 mağlup ederek zoru başardı ve çeyrek final biletini kaptı.
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