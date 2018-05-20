THY EuroLeague'de Final Four'un son gününe gelindi! THY EuroLeague'de 2017-2018 sezonunun şampiyonu, Fenerbahçe Doğuş ile İspanyol temsilcisi Real Madrid arasında oynanacak final karşılaşmasıyla belli olacak. Sezonun üçüncüsü ile CSKA Moskova ile Zalgiris Kaunas arasındaki mücadeleyle belirlenecek.

İlk Periyot Oynanıyor | CSKA MOSKOVA 6-4 ZALGIRIS KAUNAS

SAAT: 18:00

YAYIN: beIN SPORTS 3

SALON: Stark Arena

HAKEMLER: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Elias Koromilas (Yunanistan), Robert Lottermoser (Almanya)

CSKA MOSKOVA NORMAL SEZONUN LİDERİYDİ

Dörtlü Final'de yarı finalde Real Madrid'e CSKA Moskova, Avrupa Ligi'nde 7 kez kupayı havaya kaldırdı. Real Madrid'den sonra ligde en çok şampiyonluk yaşayan takım olan Rus ekibi, 13 kez final oynadı. CSKA Moskova 1961, 1963, 1969, 1971, 2006, 2008 ve 2016'da şampiyonluk sevinci yaşadı. Avrupa Ligi'nde Rus ekibini, altışar şampiyonlukla Yunan temsilcisi Panathinaikos ile İsrail'den Maccabi Tel Aviv takip etti. İtalyan temsilcisi Varese de 5 kez kupanın sahibi oldu.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin en başarılı takımları arasında yer alan Rus ekibi CSKA Moskova, üst üste 7, toplamda 17. kez Dörtlü Final'de mücadele ediyor. Rus temsilcisi, Avrupa basketbolunun bir numaralı kupasında 1961, 1963, 1969, 1971, 2006, 2008 ve 2016'da şampiyonluk ipini göğüsledi.

Dörtlü Final'de en fazla yer alan takım olan CSKA Moskova, 17. kez bu organizasyona katılıyor. Avrupa basketbolunun kulüpler bazında bir numaralı kupasında Dörtlü Final organizasyonu ilk kez 1988 yılında düzenlendi. CSKA Moskova, THY Avrupa Ligi'nde normal sezonu lider tamamladı. Normal sezonda 24 galibiyet alan CSKA Moskova, sadece 6 kez kaybetti.

CSKA Moskova özellikle sahasında gösterdiği performansla dikkati çekti. Rus ekibi sahasındaki 17 maçın 16'sını kazandı. CSKA Moskova'yı evinde yenen tek takım ise Fenerbahçe Doğuş oldu.



PLAY-OFF'TA ZORLANDI, REAL MADRID'E KAYBETTİ

CSKA Moskova, geçtiğimiz sezonların aksini bu yıl play-off çeyrek finalini geçmekte zorlandı.

Kendi ülkesinden Khimki'yle eşleşen CSKA Moskova, son topa kadar çekişmeli geçen ilk iki maçı zor da olsa kazandı.

Serinin üçüncü maçını deplasmanda kaybeden CSKA Moskova, dördüncü karşılaşmayı ise son çeyrekteki oyunuyla 89-88 kazandı ve Dörtlü Final'e yükseldi.

CSKA'NIN KOZLARI, OYUN KURUCULARI

CSKA Moskova'nın bu sezon oyun kurucularının performansı dikkati çekti.

Takımın yıldızı son iki sezonda olduğu gibi yine Fransız basketbolcu Nando De Colo olurken, İspanyol Sergio Rodriguez ile ABD'li Cory Higgins de takıma katkıda bulundu.

Rus ekibinin en skorer ismi De Colo, 16,9 sayı ortalamasıyla Avrupa Ligi'nin de en fazla sayı atan ikinci oyuncusu olmayı başardı. De Colo ayrıca, Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi ilk 5'ine de seçildi.

ABD'li Higgins ise 14,2 sayı ortalamasıyla De Colo'yu takip etti.

NBA'ya giden Milos Teodosic'in yokluğunu aratmayan Rodriguez de 14,1 sayı ortalamasıyla beklentileri karşıladı.



EN İYİ SAVUNMACI CSKA'DA

CSKA Moskova'nın ABD'li pivotu Kyle Hines, sezonun en iyi savunmacısı ödülüne layık görüldü.

Bir sezon aranın ardından tekrar bu ödülü alan Hines, pota altındaki performansıyla rakiplerine zor anlar yaşattı.

TANIDIK İSİM: ITOUDIS

CSKA Moskova'nın başında, hem Fenerbahçe Doğuş başantrenörü Zeljko Obradovic'in hem de Türk basketbolseverlerin yakından tanıdığı bir isim bulunuyor.

Rus ekibinin 4 sezondur başantrenörlüğünü üstlenen Dimitris Itoudis, yaklaşık 13 yıl Panathinaikos'ta Obradovic'in yardımcılığını yaptı. Itoudis, 2013-2014 sezonunda ise Banvit'i çalıştırdı.

Yunan başantrenör yönetiminde art arda 4 sezon Dörtlü Final'de mücadele etme hakkı kazanan CSKA Moskova, 2016'da Almanya'nın başkenti Berlin'de oynanan final maçında Fenerbahçe'yi 101-96 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e kalarak sezonun önemli sürprizlerinden birine imza atan Litvanya temsilcisi Zalgiris, çıkışını sürdürerek üçüncü olmak istiyor.

Sezonun en düşük bütçeli iki takımından biri olan Zalgiris, başantrenör Sarunas Jasikevicius'la rüya gibi dönem geçiriyor.

Normal sezonu 6. sırada bitirerek play-off biletini kapan Litvanya temsilcisi, çeyrek finalde ise saha avantajı olmamasına rağmen Yunan ekibi Olympiakos'u elemekte zorlanmadı.

Olympiakos'a sahasında maç kaybetmeyen deplasmanda ise rakibini bir kez yenen Zalgiris, seriyi 3-1 kazanarak adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

Zalgiris Kaunas, Final Four'da ise temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş'a 76-67 elenerek finale kalamadı.

19 YIL SONRA İLK KEZ!

Zalgiris, 19 yıl aradan sonra tekrar Dörtlü Final'e kalmayı başardı.

Tarihindeki ilk Dörtlü Final'ini 1999 yılında Almanya'da Münih'te oynayan Zalgiris, finalde İtalyan ekibi Kinder Bologna'yı yenerek zafere ulaştı.

Daha sonra Dörtlü Final'e bir daha gelemeyen Zalgiris, son çeyrek finalini ise 2000-2001 sezonunda oynamıştı.



JASIKEVICIUS'UN BÜYÜK BAŞARISI

Basketbolculuk döneminde Avrupa'nın en iyi oyun kurucularından biri olarak gösterilen Jasikevicius, başantrenörlük kariyerine de müthiş başladı.

Aktif basketbolu 2014'te Zalgiris'te bıraktıktan sonra bu takımda 2 yıl asistan koçluk yapan Litvanyalı Jasikevicius'a, 2015-2016 sezonun ortasında başantrenörlük görevi verildi.

Takımıyla geçen sezon play-off şansını son ana kadar kovalayan ancak başarılı olamayan 42 yaşındaki başantrenör, kimsenin şans tanımadığı ekibini bu sezon Dörtlü Final'e kadar getirdi.

Sarunas Jasikevicius ayrıca takımın geride kalan 2 sezonda da Litvanya'da şampiyonluğa taşıdı.

FENERBAHÇE'DE OYNADI, OBRADOVIC'LE ŞAMPİYON OLDU!

Sarunas Jasikevicius, basketbolculuk döneminde Fenerbahçe'de de forma giydi.

Sarı-lacivertli takımla 2011 yılında lig şampiyonluğu yaşayan Jasikevicius, Obradovic'le ise 2009 yılında Avrupa'nın zirvesine çıktı.

Kariyerinde 3 farklı takımla THY Avrupa Ligi'ni kazanan Jasikevicius, 2009'da Panathinaikos'ta başantrenör Obradovic'le Avrupa'nın bir numaralı kupasını havaya kaldırdı.



TAKIM OYUNU ÖN PLANDA

Zalgiris, parkeye tam bir takım oyunu yansıtıyor.

Hemen her oyuncusundan yüksek verim alan başantrenör Jasikevicius'un ekibi ligin en fazla asist yapan 2. takımı konumunda. Pota altını da etkili kullanan Zalgiris, sezonun en fazla ribaunt alan 3. takımı olarak dikkati çekiyor.

Sloven oyun kurucu Kevin Pangos'un hücumlarına şekil verdiği takımın bu sezon en skoreri de 12.7 sayı ortalamasıyla bu isim oldu.



İLK FINAL FOUR'LARI!

Zalgris'in bütün oyuncuları, kariyerlerinde ilk defa Dörtlü Final'de mücadele ediyor.

KADROLAR

CSKA MOSKOVA

Nando de Colo, Victor Rudd, Vitaly Fridzon, Leo Westermann, Alexander Gankevich, Semen Antonov, Pavel Korobkov, Sergio Rodriguez, Andrey Vorontsevich, Will Clyburn, Cory Higgins, Milhail Kulagin, Victor Khryapa, Nikita Kurbanov, Kyle Hines, Othello Hunter, Alan Makiev

BAŞANTRENÖR: Dimitris Itoudis

ZALGIRIS KAUNAS

Brandon Davies, Kevin Pangos, Axel Toupane, Beno Udrih, Paulius Jankunas, Martnas Sajux, Gytis Masiulis, Arturas Milaknis, Vasilije Micic, Martynas Arlauskas, Aaron White, Antanas Kavaliauskas, Paulius Valinskas, Edgaras Ulanovas,

BAŞANTRENÖR: Sarunas Jasikevicius