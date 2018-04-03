CTE 2018 isteğe bağlı personel atama başvuru şartları belli oldu!

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün 2018 yılı isteğe bağlı personel atama planlamasına ilişkin duyuru, www.cte.adalet.gov.tr adresi üzerinden yapıldı. İşte duyurunun detaylar:

2018 yılı isteğe bağlı yer değişiklikleri (kurum birinci ve ikinci müdürleri, denetimli serbestlik müdürü ve denetimli serbestlik müdür yardımcıları hariç) Norm ve Atama Sistemi (NAS) üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilecek. Ancak kurum birinci ve ikinci müdürleri ile denetimli serbestlik müdürü ve denetimli serbestlik müdür yardımcılarının da taleplerini NAS üzerinden göndermeleri gerekmekte olup, söz konusu personelin atamaları manuel yapılacak. NAS üzerinden gönderilmeyen hiçbir talep dikkate alınmayacak.

NAS’ın işleyiş sistemi ve bu kapsamda atanma talebinde bulunacak personel ve ilgili birimlerin yapması gereken iş ve işlemler Adalet Bakanlığı sitesinde yer alıyor.

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