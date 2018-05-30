Ankara'nın Çubuk ilçesinde 4 yıl önce hayata geçirilen "Çubuk Okuyor Projesi" kapsamında ilçedeki tüm okullarda öğretmen ve öğrenciler her gün aynı anda bir saat kitap okuyor.

Çubuk İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve geldikten sonra hayata geçirdikleri "Çubuk Okuyor Projesi"ni 4 yıldır hiç ara vermeden devam ettirdiklerini söyledi.

Proje kapsamında ilçe sınırlarındaki tüm öğrenciler ve öğretmenlerin her gün aynı anda bir saat kitap okuduğunu ifade eden Aslan, proje ile öğrencilerin düşünme, anlama, kavrama ve yazma yeteneklerini artırırken, zararlı alışkanlıklardan da uzak durduğunu ve okuma alışkanlığı kazandığını belirtti.

Aslan, proje ile yaklaşık 4 yıldır 22 bin öğrenci, öğretmen ve okul personelinin her gün aynı saatte kitap okuduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu projeye ek olarak 'Dilin Kadarsın Projesi'ni başlattık. Bu projelerle hem okullarımızda okumayı hem düşünmeyi hem de yazmaya meyilli öğrencilerimizi keşfederek onların yazmalarına olanak sağladık. Bu sayede her okulumuzun bir dergisi oluştu. Yaklaşık 4 yıldır her okulumuz okuyor ve yazma kabiliyeti olan öğrencilerimizin eserlerinden oluşan kendi dergisini çıkartıyor."

5 ÖĞRENCİ KENDİ ROMANLARINI YAZIP YAYIMLADI

Uygulanan projelerle öğrencilerin kendi romanlarını da yazmaya başladığını anlatan Aslan, "Örneğin Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisemizde 5 öğrencimiz öğretmenlerinin de desteğiyle kendi romanlarını yazarak yayımladılar. 'Klavyenin Ucunda' isimli romanlarını yazan ve geçtiğimiz günlerde imza töreni düzenleyen yazarlarımız, bu çalışmalarıyla da Ankara'da bir ilki gerçekleştirmiş oldu." diye konuştu.

OKULLARDA DİSİPLİN SORUNU YÜZDE 80 ÇÖZÜLDÜ

Aslan, dilin sadece iletişim aracı olmadığını, aynı zamanda düşünme aracı da olduğunu vurgulayarak, "Hayata geçirdiğimiz 'Çubuk Okuyor' ve diğer projelerle okullarımızda disiplin sorunu yüzde 80 çözüldü. Toplamda baktığımızda üniversiteye giriş oranında yüzde 40'lık bir artış söz konusu. Projenin uygulanıp uygulanmadığını da okulları ziyaret ederek sürekli takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Mescioğlu ise "Çubuk Okuyor Projesi"nin okullarındaki başarıyı yüzde 100 artırdığını dile getirdi.

Aynı zamanda öğrencilerin kendi dergilerini çıkartmaya başladığını ifade eden Mescioğlu, "5 öğrencimiz, ilk öğrenci romanı olma hakkına sahip olan 240 sayfalık "Klavyenin Ucunda" isimli romanlarını yazdılar. Bunlar da okulumuz için büyük bir başarıdır." dedi.

Aynı okulun öğretmenlerinden Hümeyra Kaya da okullarında yazmaya eğimli öğrencileri görmenin kendisini çok sevindirdiğini bildirdi.

Proje ile öğrencilerin roman ve hikaye yazma isteği geldiğini anlatan Kaya, "Onlara verdiğimiz destekle 240 sayfalık bir roman ortaya çıktı. Bin 500 adet basımı yapılan romanda 17 yaşında bir genç kızın babasını arayışı anlatılıyor. Bu başarıların okumayla elde edildiğine inanıyorum." şeklinde konuştu.

"KELİME DAĞARCIĞIMIZ GELİŞİYOR"

"Klavyenin ucunda" adlı kitabı yazan öğrencilerden Buse Aktaş ise lisede kitap yazmaya başlamanın kendisi için büyük bir avantaj olduğuna işaret ederek, "Kitap yazmaya başlamamızda okumanın çok fazla etkisi var çünkü kelime dağarcığımız gelişiyor. Okulda da böyle bir şeyin olması bizim için yol gösterici oldu." dedi.

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