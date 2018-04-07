Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bir grup cüce şempanzenin yiyeceklerini paylaştıkları görüldü.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre hayvan bilimciler, bir antilobu avlayan alfa şempanzenin avını grubundaki üyelerle birlikte paylaşıp yemesi için "Böyle cömert bir davranış ilk kez gerçekleşiyor" açıklamasını yaptı.

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