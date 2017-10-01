Çukulat adı verilen en kaliteli incirin fiyatı artışa geçti

Türkiye'nin üretim ve ihracatında dünya lideri konumunda olduğu kuru incirde, son yıllarda giderek artan talep, fiyatları düzenli olarak artırdı.

Geleneksel Avrupa ve ABD pazarlarının yanı sıra Arap ülkeleri, Japonya ve Çin'in de talebini artırmasıyla geçen yıl iç piyasada raflarda 40 liraya kadar çıkan "çukulat"ın fiyatı bu sezona da yüksek başladı.

Sezonun geç başlaması ve iri meyve oluşumundaki azalma nedeniyle ekstra kalite üründe raf fiyatları 65 liraya çıktı.

Tariş İncir Birliği Germencik İşletme Müdürü Mehmet Ali Tu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 11 Ekim'deki kalkacak ilk gemi için ihracatlık ürünleri almaya devam ettiklerini söyledi.

Bu yıl tahmin edilenden daha az "A kalite" incir olduğunu belirten Tu, "Bazı ürünlerde yüzde 80, bazı ürünlerde ise yüzde 100'e varan fiyat farklılıkları oluştu. Bu da iç ve dış piyasada ürünü satmakta bazı zorluklara neden oluyor. Geçen sene tonuna 4 bin dolar olarak teklif ettiğimiz ürünü bu yıl 6 bin dolar teklif etmek zorunda kalıyoruz. İç piyasada da geçen yıl kilogramı 40 liraya sattığınız ürünü bu yıl 60-70 liraya satmak zorunda kalıyoruz. Ambalaj ürünlerindeki fiyat artışları da iç piyasadaki yükselişte etkili oldu." ifadelerini kullandı.

ÜRETİCİDEN 25 LİRAYA ALINIYOR

Fiyat artışlarının üretici için olumlu gibi gözükse de talep açısından sıkıntı yaratabileceğini ifade eden Tu, kuru incirin fiyatının çok yükseldiğini, bunun tüketicinin tepkisine neden olabileceğine işaret etti.

Zor bir süreçten geçtiklerine dikkati çeken Tu, ihracat fiyatı kilogram başına 90 liraya ulaşan ve en yüksek kalitedeki ürün olan "çukulat incirin" Arap ülkeleri ve Japonya'dan yoğun talep görmeye devam ettiğine işaret etti.

Üreticiden kilogramı 25 liraya alınan bu ürünün 3 kez karanlık odada kontrolden geçtiğini, tek tek işlenerek özel bir yöntemle sarılıp paketlendiğini dile getiren Tu, bu ürünün iç piyasada ise daha çok hediyelik olarak değerlendirildiği kaydetti.

"FİYAT ARTIŞI DURMALI"

Aydın Ticaret Borsası Başkanı Adnan Bosnalı da fiyat açısından üretici için çok iyi bir yıl olduğunu fakat fiyatların daha da artmasının ters etkiye yol açabileceğini söyledi.

"A kalite" incirin raf fiyatının çok yüksek olduğuna dikkati çeken Bosnalı, "Aynı şey zeytinyağında da geçerli. Müstahsil zeytinyağını 15 liraya satıyor ama raflarda 35 liraya kadar çıkıyor. Dolayısıyla büyük marketlerin yasasını düzeltmek lazım. Ürüne yüzde 40'larda kar marjı koymak doğru değil. Üreticinin şu an çok memnun olduğunu biliyorum fakat fiyatların daha da yükselmesini istemiyoruz, bu yükselme incir tüketimini azaltabilir." diye konuştu.