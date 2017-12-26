Usta oyuncu kadrosu ve beğenilen senaryosuyla izleyicileri ekran başına kilitleyen SHOW TV'nin fenomen dizisi Çukur, dün akşam ekrana gelen 10. bölümüyle nefes kesti. Yayınlanan bölümde yaşanan gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitledi.

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SELİM, YAMAÇ'IN GÜVENİNİ KAZANACAK MI?

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un dün akşam ekrana gelen bölümünün finalinde nefesler tutuldu ve herkes kardeşlerin yüzleşmesine kilitlendi. "Selim, Yamaç’ın güvenini kazanacak mı" sorusunun cevabı hafta boyunca büyük bir merakla beklenecek. Çukur, heyecan dolu bölümüyle reytinglerde yine birinciliğe yerleşerek zirveye adını yazdırdı.

Her anı adrenalin dolu bölümün finalinde Yamaç’ın Selim’e, “Sen benim için ölür müsün?” deyip silah uzattığı an tansiyonu doruk noktasına çıkardı. Yamaç'ın önce kendi kafasına dayayıp tetiği çekmesinin ardından başka şansı kalmayan Selim’in de silahı alnına dayadığı dakikalar yürekleri ağızlara getirdi.

ÇUKUR, İKİ AYRI ETİKETLE TT'DE!

Çukur, dün akşam yayınlanan heyecan dolu bölümüyle reyting sıralamasında zirveye oturdu. ‘Çukur’, AB’de 10,39 izlenme oranı (rating), 23,19 izlenme payı (share), ABC1 20+'da 11,80 izlenme oranı (rating), 24,52 izlenme payı (share) ile birinciliği göğüsledi.

Çukur'un merakla beklenen onuncu bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler #kardeşmiyiz etiketi ile Twitter’da yorumlarını paylaştı. #kardeşmiyiz Twitter'ın Türkiye gündeminde 11 saat 25 dakika, #vartolu etiketi ise 30 dakika TT listesinde kalarak Çukur’u iki ayrı etiketle zirveye taşıdı. Birbirinden özel yorumların geldiği sosyal medyada izleyicilerin en çok ilgisini çeken bölüm Saadet’in Vartolu'yla buluştuğu ancak Vartolu’nun yüzünü göstermediği sahne oldu.

Çukur, Somera’nın reyting analizine göre 25 Aralık Pazartesi günü sosyal medyada en çok konuşulan programlar sıralamasında birinci oldu.

YAMAÇ VE SENA'NIN AŞKI SONA MI ERİYOR?

Koçovalı kadınları evdeyken Serdar’ın adamlarının evi basması, Yamaç ve Karaca’nın vurulması Sena’yı büyük bir yol ayrımına sürükledi. Sultan’ın Sena’ya gözyaşları içinde kalbini açtığı anlar ekran başındakileri derinden etkiledi. Başka bir hayatın mümkün olduğunu düşünen Sena’nın kendi evine dönmesi ve umutla Yamaç'ın da peşinden geleceğini düşünürken kapının önünde Yamaç yerine kendi valizlerini bulması izleyicileri de şoke etti. Akıllara “Yamaç ve Sena’nın aşkı sona mı eriyor?” sorusunu getirdi.

Bölümde Vartolu’nun, Koçovalı kadınlarını koruduğu ve Yamaç’a, “Çukur evimiz, İdris babamız” dediği anlar kafaları karıştırırken, Vartolu ile Saadet arasındaki duygusal dakikalar ise izleyicileri gözyaşlarına boğdu.

ALLAME'DEN ÇUKUR'A ÖZEL ŞARKI!

Eypio’nun Çukur’a özel olarak hazırladığı ‘Gömün Beni Çukura’ adlı şarkısının ardından dün akşam ekrana gelen bölümünde ilk defa duyulan Allame’nin ‘Kısır Döngü’sü büyük beğeni topladı. İdris’in kutsal emanetlerini Yamaç’a verdiği sahnede kullanılan şarkı, ‘Çukur’ için özel olarak bestelendi.

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Kısır döngü

Allame

Allame - Kısır Döngü