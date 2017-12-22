Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un onuncu bölüm ilk tanıtımı yayınlandı. İdris’in evine yapılan baskını önlemek için adamlarını toplayıp gelen Vartolu, ev halkını büyük bir tehlikeden kurtarıyor. Ölümle burun buruna gelen Sultan’ı da koruyan ve bu hareketiyle Yamaç’ın merakını arttıran Vartolu’nun, “Çukur evimiz, İdris babamız” sözleri dikkat çekiyor. Çukur, çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her pazartesi, Show TV’de ekrana geliyor.
ÇUKUR 10. BÖLÜM FRAGMANI
Çukur geçtiğimiz akşam yayınlanan dokuzuncu bölümünde büyük bir heyecan yaşattı. Ekrana gelen son bölümünde Serdar, İdris’i de alarak hızla kumarhaneden uzaklaştı. Serdar yaptığı planla Sena’yı da Selim’in elinden aldı. Selim’i yanında bulamayan Yamaç garip davranışlarıyla herkesi şaşırtırken, bir yandan da Aliço’nun yardımıyla Serdar’ı köşeye sıkıştıracak ipuçları bulmaya çalıştı. Serdar’ın adamları tarafından tombalacıda tutulan Vartolu ve Celasun, Celasun’un tehlikeli planıyla oradan kurtuldu. Fakat Celasun, o sırada habersizce onu izleyen Karaca’nın yaralanmasına neden oldu. Beyefendi’nin Baykal, Avukat Nazım’ın ise Baykal’ın oğlu çıkmasıyla ekran başındakiler şok üstüne şok yaşadı. İdris ve Sena'ya zarar vermeye çalışan Serdar'a bu hareketinin bedelini ödetmekte kararlı olan Yamaç’ın, Serdar’ın ailesini rehin alarak planını uygulamaya koyduğu anlar nefes kesti. Yaşadıkları kaçırılma olayı, Sultan ve Sena arasındaki buzları eritti. Vartolu’nun annesinin mezarına gittiği ve onunla dertleştiği sahneler izleyenlerin yüreğini sızlattı. Babasını ve Sena’yı kurtaran fakat Serdar’a karşı öfkesi dinmeyen Yamaç’la Serdar yeniden karşı karşıya geldi. Yamaç’ı gizlice takip eden Sena’nın da bu aksiyon yüklü yüzleşmede yer almasıyla işler iyice karıştı. Serdar’ın düşürdüğü silahı eline alan Sena, Yamaç’ı engellemek için çabalarken bir anda duyulan silah sesi izleyicilerde soru işareti yarattı.
Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Ahmet Tansu Taşanlar, Nebil Sayın ve Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Burak Sergen yer alıyor. Dizide bu isimlere Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Elif Doğan, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Doruk Nalbantoğlu, Ilgaz Kocatürk ve Doğancan Sarıkaya eşlik ediyor.
Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü 25 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!
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