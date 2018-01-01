Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Çukur geçen hafta 10. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Bu hafta yılbaşı nedeniyle yeni bölümü yayınlanmayacak olan Çukur'un yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı büyük merak konusu. Büyük bir izleyiciyi kitlesine sahip olan Çukur 11. bölüm ne zaman? Çukur 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Çukur dizisi 11. bölüm detayları...

ÇUKUR 11. BÖLÜM NE ZAMAN? YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen Çukur, 11. bölümü ile 8 Ocak Pazartesi günü izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümü, yılbaşı nedeniyle bu akşam yayınlanmayacak. Çukur'un yeni bölümünde nefesler tutulacak. Son bölümün final sahnesinde herkes Selim ve Yamaç'ın yüzleşmesine kilitlendi. Yeni bölümde Selim, Yamaç'ın güvenini kazanacak mı? Merak edilen sorunun cevabı gelecek bölümde belli olacak.

ÇUKUR 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

8 Ocak'ta yeni bölümüyle ekranlara gelecek olan Çukur'un 11. bölümünden ilk sahne yayınlandı. Çukur'un yeni bölümüne dair tüm detaylar için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

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YAMAÇ VE SENA’NIN AŞKI SONA MI ERİYOR?



Koçovalı kadınları evdeyken Serdar’ın adamlarının evi basması, Yamaç ve Karaca’nın vurulması Sena’yı büyük bir yol ayrımına sürükledi. Sultan’ın Sena’ya gözyaşları içinde kalbini açtığı anlar ekran başındakileri derinden etkiledi. Başka bir hayatın mümkün olduğunu düşünen Sena’nın kendi evine dönmesi ve umutla Yamaç'ın da peşinden geleceğini düşünürken kapının önünde Yamaç yerine kendi valizlerini bulması izleyicileri de şoke etti. Akıllara “Yamaç ve Sena’nın aşkı sona mı eriyor?” sorusunu getirdi.

Bölümde Vartolu’nun, Koçovalı kadınlarını koruduğu ve Yamaç’a, “Çukur evimiz, İdris babamız” dediği anlar kafaları karıştırırken, Vartolu ile Saadet arasındaki duygusal dakikalar ise izleyicileri gözyaşlarına boğdu.

çukur 11. bölüm