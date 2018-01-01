Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Çukur geçen hafta 10. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Bu hafta yılbaşı nedeniyle yeni bölümü yayınlanmayacak olan Çukur'un yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı büyük merak konusu. Büyük bir izleyiciyi kitlesine sahip olan Çukur 11. bölüm ne zaman? Çukur 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Çukur dizisi 11. bölüm detayları...
ÇUKUR 11. BÖLÜM NE ZAMAN? YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen Çukur, 11. bölümü ile 8 Ocak Pazartesi günü izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümü, yılbaşı nedeniyle bu akşam yayınlanmayacak. Çukur'un yeni bölümünde nefesler tutulacak. Son bölümün final sahnesinde herkes Selim ve Yamaç'ın yüzleşmesine kilitlendi. Yeni bölümde Selim, Yamaç'ın güvenini kazanacak mı? Merak edilen sorunun cevabı gelecek bölümde belli olacak.
ÇUKUR 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
8 Ocak'ta yeni bölümüyle ekranlara gelecek olan Çukur'un 11. bölümünden ilk sahne yayınlandı. Çukur'un yeni bölümüne dair tüm detaylar için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.
#yataytekli#haber##center#
YAMAÇ VE SENA’NIN AŞKI SONA MI ERİYOR?
Koçovalı kadınları evdeyken Serdar’ın adamlarının evi basması, Yamaç ve Karaca’nın vurulması Sena’yı büyük bir yol ayrımına sürükledi. Sultan’ın Sena’ya gözyaşları içinde kalbini açtığı anlar ekran başındakileri derinden etkiledi. Başka bir hayatın mümkün olduğunu düşünen Sena’nın kendi evine dönmesi ve umutla Yamaç'ın da peşinden geleceğini düşünürken kapının önünde Yamaç yerine kendi valizlerini bulması izleyicileri de şoke etti. Akıllara “Yamaç ve Sena’nın aşkı sona mı eriyor?” sorusunu getirdi.
Bölümde Vartolu’nun, Koçovalı kadınlarını koruduğu ve Yamaç’a, “Çukur evimiz, İdris babamız” dediği anlar kafaları karıştırırken, Vartolu ile Saadet arasındaki duygusal dakikalar ise izleyicileri gözyaşlarına boğdu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.