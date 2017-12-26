Çukur 11. yeni bölüm fragmanı, dün akşam ekrana gelen 10. bölümün ardından merakla bekleniyor. Dün akşam ekrana gelen SHOW TV'nin fenomen dizisi Çukur'un 10. bölümü, yine izleyicileri ekran başına kiltiledi. 10. bölümün sona ermesinin ardından da Çukur 11. yeni bölüm fragmanı için bekleyiş başladı. Öte yandan 10. bölümü kaçıran izleyiciler de internet üzerinde "Çukur 10. bölüm izle" aramasını yapıyor. Peki Çukur 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur 10. bölüm izle...

ÇUKUR 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Usta oyuncu kadrosu ve konusuyla izleyicileri ekran başına kilitleyen ve her bölümü heyecanla beklenen Çukur'un 10. bölümü nefes kesti. Birçok gelişmenin yaşandığı 10. bölümün ardından izleyiclier "Çukur 11. yeni bölüm fragmanı" aramasını internet üzerinde yapmaya başladı. Peki Çukur'un 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Büyük ilgiyle izlenen Çukur'un 11. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak birkaç gün içinde yayınlanması bekleniyor. Yayınlanacak olan fragmanla birlikte izleyicilere yeni bölüm hakkında ipuçları verilecek.

ÇUKUR 10. BÖLÜM

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Çukur'un dün akşam ekrana gelen 10. bölümünde;

Yamaç, Sena ve Serdar namlunun ucundadır. İçlerinden biri vurulur, ama hangisi? Nefeslerin tutulduğu bu esnada Koçovalı kadınlarını da büyük bir tehlike beklemektedir. Serdar’ın adamları İdris’in evine baskın düzenler. Sultan ve diğer kadınları kaderi, o sırada karşılarına çıkan Vartolu’nun elindedir.

Celasun için hayatını tehlikeye atan Karaca’nın durumu kritiktir. İyice köşeye sıkıştığını hisseden ve öfkesinin bedelini Serdar’a ödetmeye karar veren Selim ise Yamaç karşısında zor anlar yaşar.

Tansiyonun gittikçe yükseldiği sırada Baykal’ın Yamaç’ı köşeye sıkıştırmak için attığı hamle, Yamaç’ı hayatının en zorlu kararlarından biriyle karşı karşıya bırakacaktır.

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Çukur 10. bölüm izle