Çukur 12. yeni bölüm fragmanı için izleyicilerin heyecanlı bekleyişi sona erdi. SHOW TV'de Pazartesi akşamlarına damga vuran fenomen dizi Çukur'un ekrana gelecek 12. bölümü öncesinde heyecanla beklenen 12. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Çukur 12. yeni bölüm fragmanı ve detaylar.
ÇUKUR 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
Usta oyuncu kadrosu ve konusuyla SHOW TV'de Pazartesi akşamları izleyicileri ekran başına kilitleyen Çukur dizisi, ekrana gelen 11 bölümüyle izleyicilerden tam not aldı. Yayınlanan son bölüm sonrasında izleyiciler de yeni bölümde neler yaşanacağını öğrenmek için "Çukur 12. bölüm fragmanı" ve "Çukur 12. yeni bölüm fragmanı" aramalarını arttırdı.
Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 12. bölüm ilk tanıtımı yayınlandı. İdris'in, Emmi ve Paşa'ya “Gonca’nın gerçek ismi Mihriban’mış. Ortada bir çocuk var, bana o çocuğu bulacaksınız!” dediği anlar büyük merak uyandırıyor.
Çocuğun bulunmasını istemeyen Sultan’ın Paşa'dan yardım istemesi dikkat çekerken, İdris çocuğun adının Salih olduğunu öğreniyor. Çukur, çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her pazartesi, Show TV’de ekrana geliyor.
ÇUKUR 11. BÖLÜM ÖZETİ
ÇUKUR 11. BÖLÜM SANSÜRSÜZ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Çukur'un geçtiğimiz Pazartesi günü ekrana gelen 11. bölümünde;
İdris Koçovalı’ya gelen gizemli mektup tüm dengeleri alt üst etti. Mektuptaki, “Ya İdris Bey... Bir oğul kaybettin, bir oğul buldun” sözleri ekran başındakileri şoke etti. Yamaç ve Vartolu arasındaki mücadelenin kızıştığı bölümde Çukur ile Sena arasında bir seçim yapmak zorunda kalan Yamaç’ın sevdiği kadınla yolları ayrıldı.
Ancak Sena’yı kaybetmeye niyeti olmayan Yamaç, onun her adımını takip ederken bu sırada Vartolu’yu vurmak üzere onun evine giden Muhittin büyük heyecan yarattı. Yamaç’ın, Muhittin’i durdurmaya çalıştığı anlar ise gerilimi artırdı. Çukur'un acil nakit ihtiyacını karşılamak için Paşa'nın yaptığı operasyon, her şeyden bir şekilde haberi olan Beyefendi tarafından bozguna uğratıldı.
Vartolu Medet'le birlikte Muhittin'in dükkanına gitti, Muhittin sinirden çıldırsa da sakinliğini korudu. Olan biteni gören Yamaç ise sessiz kalamayarak beton kovayı Medet'in bacağına geçirdi. Yamaç'a silah çeken Vartolu'yu bu kez engelleyen ise Selim oldu. Bu sırada mahallelinin maddi sıkıntılarına bir an önce son vermeyi aklına koyan Yamaç, Baykal'ın tuzağı olan ve başını belaya sokacak bir işe girmek zorunda kaldı.
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