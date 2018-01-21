Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 13. bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı. Hata yaptığını düşünen Yamaç’ın İdris’e, Çukur’un tapularını ipotek ettirdiğini söylediği tanıtımda İdris’in ne yapacağı merak uyandırıyor. Baykal’ın Yamaç’a, “Aslında tanıdığım bir tane beyefendi var, o da benim!” sözleri dikkat çekerken, Vartolu’nun gözdağı verdiği Celasun büyük bir şok yaşıyor. Karşı karşıya gelen Sena ve Yamaç’ın duygularına hakim olamadığı anlar heyecanı yükseltiyor. Çukur hız kesmeyen temposu ve sürükleyici hikayesiyle her pazartesi Show TV'de ekrana geliyor.
ÇUKUR 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 13. bölümünde heyecanlı dakikalar yaşanacak. Çukur’da dengeleri alt üst edecek büyük yüzleşme gerçekleşir. İdris Koçovalı ve Vartolu artık karşı karşıyadır. Oğlunun yaşadığını öğrenen İdris, onun peşine düşerken, Yamaç ise Vartolu’nun kimliğini çözmeye çok yaklaşır. Sena, Çukur’dan kaçmaya ve her şeyi arkasında bırakmaya çalışırken Çukur’un ona ihtiyacı olduğunu fark eder. Yamaç’la yol ayrımında olan Sena, aklını mı yoksa kalbini mi dinlemesi gerektiğini sorgular. Sultan ve Paşa ise geçmişi halının altına itmeye çabalarken geçmiş onların peşini bırakmaz. Yamaç’ın hedefine yaklaştığını hisseden Vartolu, onun önüne türlü engeller çıkarsa da kendi açığıyla her şeyi kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacaktır.
Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Ahmet Tansu Taşanlar, Nebil Sayın ve Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Burak Sergen yer alıyor. Dizide bu isimlere Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Elif Doğan, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Doruk Nalbantoğlu, Ilgaz Kocatürk ve Doğancan Sarıkaya eşlik ediyor.
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