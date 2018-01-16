Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 13. bölümünden ilk sahne yayınlandı. Vartolu’nun Yamaç’a “Bir zamanlar fakir ama onurlu bir genç vardı, bacağını kırdığın. Şimdi o fakir ama onurlu genç, koskoca bir şirketin koskoca bir CEO’su oldu!” sözleriyle Medet’i gösterdiği tanıtımda, Vartolu’nun elinde imzaladığı evrakları gören Yamaç büyük bir şaşkınlık yaşıyor. Evrakların son ödeme tarihinin geçtiğini söyleyen Vartolu’ya inanmayan Yamaç’ın ne yapacağı merakla beklenirken, Vartolu’nun tavrı heyecanı arttırıyor. Çukur, çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her Pazartesi, Show TV’de ekrana geliyor.
ÇUKUR 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
ÇUKUR 12. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Çukur’un bu akşam ekrana gelen 12. bölümünde Baykal’ın şirketi Vartolu’ya devretmesini ve ortadan kaybolmasını istediği Münir soluğu Yıldız’ın çalıştığı pavyonda aldı. Sarhoş olan Münir’den Çukur adını duyunca bilgi almaya çalışan ve ortada bir tuzak olduğunu duyan Yıldız, bunları Sena’yla paylaştı. Baykal, Vartolu’dan İdris’in evini neden kurtardığını öğrenmek istedi. Vartolu’nun o evde dikkatini çeken biri olduğunu söyleyen Baykal, Vartolu’yu tehdit etti. Saadet’e bir şey olmasından korkan Vartolu, ona evli olduğunu söyleyerek kendinden uzaklaştırmaya çalıştı. İdris, gerçek adı Mihriban olan Gonca'nın evlenip bir çocuk sahibi olduğunu Paşa ve Emmi ile paylaşarak o çocuğun bulunmasını istedi. Avukat Nazım’ın gelmesiyle Sena’nın boşanmak istediğini öğrenen Yamaç, sinirlerine hakim olamayarak soluğu Sena’nın yanında aldı. Sultan, İdris’in çocuğu bulmasını engellemek için Paşa’dan yardım istedi. Her yerde Münir’i arayan Yamaç, Selim’e onu bulmasını emretti. Münir’in ikinci kez pavyona geldiğini öğrenen Sena hayatını riske atarak pavyona gitti ve Münir’den bilgi almaya çalıştı. Polislerin gelmesiyle Sena, apar topar pavyondan uzaklaştırıldı. Sena’nın pavyona gittiğini öğrenen Yamaç, Sena’ya hesap soracakken duydukları karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Yamaç’ın isteğiyle Aliço, Feyyaz’ın oğlunun katilini bulmak için kamera kaydını izledi ve vuran kişiye ulaştı. Gonca’nın oğlunun izini süren İdris, yurt müdüründen Salih adında çocuğun olduğunu fakat öldüğünü öğrendi. Vartolu’nun yardımıyla Münir’i bulan Selim, Yamaç’a getireceği sırada Münir’in Feyyaz’ın adamları tarafından kaçırılmasıyla şoke oldu. Sultan’la konuşmak için İdris’in evine giden Vartolu’nun Saadet’i gördüğü dakikalar izleyenleri derinden etkilerken, İdris’i arayan Kasım ona oğlu Salih’in ölmediğini söyledi.
Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Ahmet Tansu Taşanlar, Nebil Sayın ve Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Burak Sergen yer alıyor. Dizide bu isimlere Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Elif Doğan, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Doruk Nalbantoğlu, Ilgaz Kocatürk ve Doğancan Sarıkaya eşlik ediyor.
Çukur’un merakla beklenen 13. bölümü 22 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!
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