Ay Yapım imzalı Show TV’de ekrana gelen Çukur’un dün akşam yayınlanan bölümünde izleyicilerin soluksuz bekledikleri büyük karşılaşma gerçekleşti. Vartolu ve İdris’in yüzleştiği bölümün finalinde Yamaç’ın, Vartolu’nun en büyük açığını yakaladığı anlar heyecanı tırmandırdı. #banamasalanlatbaba etiketi hem Türkiye hem de dünyada TT’ye girdi.

Çukur’un dün akşam yayınlanan bölümünde izleyiciler o büyük sorunun cevabını bekledi: “İdris, Vartolu’nun oğlu olduğunu öğrenecek mi?” İkili arasında büyük yüzleşmenin gerçekleştiği bölümde Vartolu’nun, İdris’in tapularına karşılık “Bana masal anlat” dediği duygusal anlar ekran başındakileri derinden etkiledi. İdris’in şaşkınlığını gizleyemediği bu dakikalarda, Vartolu gerçek kimliğini korumayı başararak hayatının en büyük sınavlarından birini verdi.

Çukur, AB’de 8,74 izlenme oranı (rating), 19,67 izlenme payı (share), ABC1 20+'da 10,54 izlenme oranı (rating), 21,89 izlenme payı (share), Total’de ise 9,35 izlenme oranı (rating), 18,99 izlenme payı (share) aldı. Çukur'un merakla beklenen 13. bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler #banamasalanlatbaba etiketi ile Twitter’da yorumlarını paylaştı.

#banamasalanlatbaba Twitter'ın Türkiye gündeminde 11 saat 40 dakika dünyada 1 saat 35 dakika TT listesinde kaldı. Birbirinden özel yorumların geldiği sosyal medyada izleyicilerin en çok ilgisini çeken bölümler Vartolu-İdris yüzleşmesi ile Vartolu’nun annesiyle yaşadığı eve geldiği final sahnesi oldu. Çukur, Somera’nın reyting analizine göre 22 Ocak Pazartesi günü sosyal medyada en çok konuşulan programlar sıralamasında birinci oldu.

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YAMAÇ BÜYÜK GERÇEĞE ÇOK YAKLAŞTI

Çukur’da kontrolü eline aldığından bu yana hem aralarındaki haini hem de Vartolu’nun sırrını öğrenmeye çalışan Yamaç, Vartolu’nun duygularına yenik düşmesiyle büyük bir ipucu yakaladı. Vartolu’nun köşeye sıkıştığı final sahnesinde, Yamaç elindeki tüm parçaları birleştirerek büyük gerçeğe bir adım daha yaklaştı. Saadet ise çocukluk aşkı Salih'in Vartolu olduğunu anlayarak yıkıldı.

Bölümde Yamaç’ın, Baykal’ın Beyefendi olduğu gerçeğini öğrenmesine de ramak kaldı. Her şeyi öğrenen Feyyaz’ın, Baykal’ın evini bastığı anlar adrenalini yükseltirken, Vartolu’nun hapishanede yatan üvey babası olarak bilinen Kasım ise ilk defa kendini gösterdi. Turgut Tunçalp’in hayat verdiği Kasım’ın, dengeleri ne şekilde etkileyeceği beklenirken, Gazapizm ve Cem Adrian’ın Çukur’a özel hazırladıkları ‘Kalbim Çukurda’ şarkısı bölümün bir diğer sürprizi oldu.

SENA'DAN TEHLİKELİ HAMLE!

Yeni bölümden yayınlanan ilk sahne, büyük merak uyandırdı. Sena’nın, Vartolu’dan silah kullanmayı öğrendiği ve ardından silahı ona doğrulttuğu anlar adrenalini yükseltirken, “İçeriden çığlık duymayacağım, imdat sesi duymayacağım. Yoksa sonuçlarına katlanırsın!” dediği anlar “İçeride kim var?” sorusunu akıllara getirdi.

“Vartolu’nun sırrını ilk kim öğrenecek?” sorusunun cevabının büyük merak ve heyecanla bekleneceği Çukur’un yeni bölümü 29 Ocak Pazartesi saat 20.00’de Show TV’de!

ÇUKUR'UN 14. BÖLÜMÜNDEN İLK SAHNE!

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