Çukur 13. yeni bölümünü merak eden izleyiciler için yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Her bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitleyen ve zirveyi bırakmayan Çukur'un yeni, bölümünde de heyecan durdurak bilmeden devam edecek. Çukur 13. yeni bölüm fragmanı ve özetine dair detaylar şöyle:

ÇUKUR 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 13. bölüm ilk tanıtımı yayınlandı. Tapuları konuşmak için karşısında İdris’i isteyen Vartolu, Yamaç'ı evleri yıkmakla tehdit ediyor. İdris Koçovalı ile Vartolu arasındaki büyük yüzleşmenin ekrana geldiği heyecan dolu tanıtımda İdris, tapulara karşılık Vartolu'nun ne istediğini sorarken, Vartolu'nun "Bana masal anlat!" sözleri merak uyandırıyor. Çukur, çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her pazartesi, Show TV’de ekrana geliyor.

ÇUKUR 12. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çukur’un geçtiğimiz Pazartesi akşamı ekrana gelen 12. bölümünün final sahnesinde Vartolu’nun üvey babası Kasım’ın İdris’i arayıp Mihriban’dan olan oğlunun yaşadığını söylediği an büyük bir gizem perdesini araladı. Baykal, Vartolu’dan İdris’in evini neden kurtardığını öğrenmek istedi. Vartolu’nun o evde dikkatini çeken biri olduğunu söyleyen Baykal, Vartolu’yu tehdit etti. Saadet’e bir şey olmasından korkan Vartolu, ona evli olduğunu söyleyerek kendinden uzaklaştırmaya çalıştı. Avukat Nazım’dan, Sena’nın kendisinden boşanmak istediğini öğrenen Yamaç deliye dönerek soluğu Sena’nın karşısında aldı. Aşıklar geri dönüşü olmayan bir yol ayrımına sürüklenirken, ailesini tuzağa düşüren Münir ile Beyefendi’nin peşine düşen Yamaç’ın yardımına hiç beklemediği bir anda Sena koştu. Sena Yamaç için hayatını tehlikeye atarken, Selim’in etrafındaki çember ise gittikçe daraldı. Yamaç ile Selim’in yüzleşmesi tansiyonu yükseltti. Gonca’nın oğlunun izini süren İdris, yurt müdüründen Salih adında çocuğun olduğunu fakat öldüğünü öğrendi. Vartolu’nun yardımıyla Münir’i bulan Selim, Yamaç’a getireceği sırada Münir’in Feyyaz’ın adamları tarafından kaçırılmasıyla şoke oldu. Sultan’la konuşmak için İdris’in evine giden Vartolu’nun Saadet’i gördüğü dakikalar izleyenleri derinden etkiledi.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Ahmet Tansu Taşanlar, Nebil Sayın ve Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Burak Sergen yer alıyor. Dizide bu isimlere Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Elif Doğan, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Doruk Nalbantoğlu, Ilgaz Kocatürk ve Doğancan Sarıkaya eşlik ediyor.

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Çukur 13. bölüm

Çukur yeni bölüm fragmanı

Çukur 13. yeni bölüm fragmanı