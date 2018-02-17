Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 17. bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı. Yamaç Çukur’a gelen beklenmedik misafiri tanımaya çalışırken, İdris “Doğu’dan tayinini çıkartmışlar İstanbul’a. Belalı biri belli ki. Sınırsız yetki, hiç iyi olmadı bu!” sözleriyle endişesini belli ediyor. Gizemli kişinin “Artık Çukur’a polis de girer ben de girerim!” sözleriyle Yamaç’a meydan okuduğu tanıtımda, İdris’e takılan kelepçe merakı arttırıyor. Çukur, çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her pazartesi, Show TV’de ekrana geliyor.
Çukur 17. bölüm 2. fragmanı;
Çukur 17. bölüm fragmanı;
ÇUKUR 17. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Çukur’un 17. bölümü heyecanlı dakikalara sahne olacak. Vartolu’nun evinden çıkan cenaze tüm dengeleri sonsuza kadar değiştirecektir. Çukur’daki yüzleşme serisi hiç olmadığı kadar sert devam edecektir.
Çukur’a gelen davetsiz misafir fırtına etkisi yaratacaktır. Başta Yamaç, Sena ve İdris olmak üzere herkes başına geleceklerden bihaberdir. Çukur’da dengelerin sarsıldığı, çalkantılı bir dönem başlıyor!
ÇUKUR 16. BÖLÜM SANSÜRSÜZ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
ÇUKUR 16. BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Çukur’un geçtiğimiz Pazartesi akşamı ekrana gelen 16. bölümü nefes kesti. Yamaç, İdris ile Vartolu’nun arasında silahların konuşmasına son dakikada engel olsa da İdris’in “Vartolu, 24 saat içinde Çukur’dan gidecek” emri onu daha büyük bir düğümün içine sürükledi. Bölümde Vartolu’yu Çukur’dan götürmek için çabalayan Saadet ile Vartolu’nun duygu yüklü yüzleşmesi ekran başındakileri gözyaşlarına boğdu. Vartolu’yu, annesi Mihriban’ın mezarının başında bulan Yamaç ile Vartolu arasındaki büyük düello adrenalini yükseltti. Yamaç’ın Vartolu’ya İdris’in oğlu olduğu gerçeğini bildiğini söylediği an herkesi şoke etti.
Vartolu, “Ben Çukur’da öleceğim, son sözüm bu! Mezar taşıma yazdırırsın; öldür beni kardeşim, öldür” sözlerine karşılık Yamaç’ın “Merak etme, zaten Çukur’da öleceksin” demesi akıllarda soru işaretleri yarattı. Koçovalılar ve Vartolu arasında çekilen silahlar tansiyonu yükseltti. Nefes kesen mücadelede Celasun, Vartolu’yu ikna ederek çatışmadan uzaklaştırdı. Vartolu arabayla uzaklaştığı sırada önünü kesen maskeli adamlar Vartolu’nun arabasını taramaya başladı. Arabanın içinde kurşun yağmuruna tutulan Vartolu’nun atılan bombalarla birlikte dört bir yanını alevler sardı. Bu sarsıcı ana tanık olan ve afallayan Yamaç’ın yaşadığı şok izleyenleri ekran başına kilitledi.
16. BÖLÜMDEN SAHNELER
"BİLİYORUM BABAMINOĞLU"
Yamaç Vartolu'yu Çukur'dan gitmesi için uyarıyor. Yamaç her şeyi bildiğini, İdris'in oğlu olduğunu söylüyor.
"ÇUKUR EVİMİZ, NİETZCHE BABAMIZ!"
Hale Aliço'nun yanına gidiyor. Aliço şiir okuyor. Aliço Hale'den beklenmedik bir öpücük alıyor.
"ÖPTÜ BENİ!"
Aliço'nun keyfinin yerinde olması Yamaç'ın dikkatini çekiyor. Öpüldüğünü Yamaç'a anlatıyor.
VARTOLU ÇUKUR'DA KALIYOR
Saadet, Çukur'dan gitmek için Vartolu'yu bekledi. Ancak Vartolu Çukur'da kalmayı tercih etti.
"OY GELİN..."
Saadet ile Çukur'dan gitmeyen Vartolu
"AL ABİ ELİM SENİN"
Celasun, Vartolu'nun yakınına girmek için onun tarafına geçtiğini Yamaç'a anlatıyor. Vartolu'nun sırtında Çukur dövmesi gören Celasun, Yamaç'ın bunu bildiğini öğreniyor.
SULTAN EVDEN GİDİYOR
İdris; Paşa, Emmi ve Sultan'a hesap soruyor. İdris Koçovalı o çocuğu bulup, eve getireceğini söylüyor. Sultan'un böyle bir durum karşısıda gideceğini söylemesiyle İdris git o zaman diyor.
SAADET'İN VARTOLU'DAN TEK BİR İSTEĞİ VAR
İdris'in Yamaç'a 24 saat vermesi üzerine Saadet, Vartolu'nun Çukur'dan gitmesi için onunla okulun odasında buşuyor. Ona hayallerinden bahsediyor.
SELİM BİR KARDEŞİ OLDUĞUNU ÖĞRENİYOR
Yamaç, Selim'e İdris Koçovalı'nın başka bir oğlu daha olduğunu söylüyor.
"GİDER MİYİZ BİRLİKTE"
Karaca annesine Çukur'dan gitmenin bir yolunu bulacağını söylüyor.
YAMAÇ'IN SENA'YA YENİ EV SÜRPRİZİ
Yamaç Sena'ya yeni bir ev alarak ona sürpriz yapıyor. ilk başta bağırsa da Sena, Yamaç'ı çok sevdiğini söylüyor.
KARACA VARTOLU'DAN YARDIM İSTİYOR
Daha önce Vartolu'nun hayatını kurtaran Karaca Vartolu'nun yanına gidiyor. Annesiyle Çukur'dan gidebilmek için yardım istiyor.
SULTAN SENA'YLA DERDİNİ PAYLAŞIYOR
Sena'nın evine giden Sultan derdini paylaşıyor. Beraber şarkı söyleyip, konuşuyorlar.
"BEN SANA NE YAPTIM"
Karaca ve Ayşe Vartolu'nun yardımıyla kaçmaya çalışıyorlar. Ancak Karaca'nın Celasun'a öfkesi kaza yapmalarına neden oluyor.
Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Ahmet Tansu Taşanlar, Nebil Sayın ve Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Burak Sergen yer alıyor. Dizide bu isimlere Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Elif Doğan, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Doruk Nalbantoğlu, Ilgaz Kocatürk ve Doğancan Sarıkaya eşlik ediyor.
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