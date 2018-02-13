Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 17. bölümünden ilk sahne yayınlandı. Vartolu’nun tabutunu taşıyan Medet ve Celasun, Vartolu’yu Çukur’dan çıkarıyor. Saadet’in gözyaşları içinde çocukluk aşkı Salih’in götürülüşünü izlediği anlar izleyenleri de derinden etkiliyor. Merakın doruk noktasına çıktığı Çukur, çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her Pazartesi, Show TV’de ekrana geliyor.

İşte "Çukur"un 17. bölümünden ilk sahne!

Çukur’un merakla beklenen 17. bölümü 19 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!

ÇUKUR 16. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çukur'da altı bölümlük yüzleşme serisinin üçüncüsünde yine nefesler tutuldu. Bu akşam ekrana gelen 16. bölümde İdris ve Vartolu’yu son anda durduran Yamaç İdris’e, Paşa ve Emmi’yi kurtardığını gösterdi. O sırada hışımla eve giren Vartolu, Paşa ve Emmi’yi göremeyince deliye döndü. Celasun Yamaç’a, Vartolu’dan intikam almak için onun tarafında olduğunu itiraf etti. Yamaç’a Vartolu’nun Çukur’dan gitmesi için 24 saat mühlet veren İdris, Paşa ve Sultan’a geçmişin hesabını sordu. İdris’in Sultan’a kestiği ceza ağır oldu ve onu evden kovdu.

Vartolu’ya Çukur’dan birlikte gitmeyi teklif eden Saadet, Vartolu’nun Çukur’da kalmayı istemesiyle yıkıldı. Yıllar sonra bulduğu aşkı Saadet’le kurduğu hayalin etkisinden kurtulamayan Vartolu, Kasım’ın karısı Nevra ile çocuğunu serbest bıraktı. Yamaç’tan İdris’in bir oğlu daha olduğunu öğrenen Selim bu gerçek karşısında şoke oldu. Yamaç’ın oyunuyla evine hırsız girdiğini düşünen Sena kendini yeni evinde buldu. Fakat beklemediği bir misafir vardı; Sultan. Vartolu, Çukur’dan kaçmak isteyen Karaca’nın isteğine kayıtsız kalamayarak ona yardım etti. Medet ve Celasun, Karaca’yla annesi Ayşe’yi gizlice alarak Çukur’dan kaçırmaya çalıştı. Selim’in anlayıp peşlerine düştüğü sırada Celasun kaza yaptı ve Selim, Ayşe ve Karaca’yı alarak bir otele yerleştirdi.

Annesinin mezarı başında içini döken Vartolu ile yanına gelen Yamaç’ın büyük düellosu nefes keserken, Yamaç’ın Vartolu’ya gerçeği bildiğini itiraf ettiği anlar bölüme damga vurdu. Koçovalılar ve Vartolu arasında çekilen silahlar tansiyonu yükseltti. Nefes kesen mücadelede Celasun, Vartolu’yu ikna ederek çatışmadan uzaklaştırdı. Vartolu arabayla uzaklaştığı sırada önünü kesen maskeli adamlar Vartolu’nun arabasını taramaya başladı. Arabanın içinde kurşun yağmuruna tutulan Vartolu’nun atılan bombalarla birlikte dört bir yanını alevler sardı. Bu sarsıcı ana tanık olan ve afallayan Yamaç’ın yaşadığı şok izleyenleri ekran başına kilitledi.

"BİLİYORUM BABAMINOĞLU"

Yamaç Vartolu'yu Çukur'dan gitmesi için uyarıyor. Yamaç her şeyi bildiğini, İdris'in oğlu olduğunu söylüyor.

"ÇUKUR EVİMİZ, NİETZCHE BABAMIZ!"

Hale Aliço'nun yanına gidiyor. Aliço şiir okuyor. Aliço Hale'den beklenmedik bir öpücük alıyor.

"ÖPTÜ BENİ!"

Aliço'nun keyfinin yerinde olması Yamaç'ın dikkatini çekiyor. Öpüldüğünü Yamaç'a anlatıyor.

VARTOLU ÇUKUR'DA KALIYOR

Saadet, Çukur'dan gitmek için Vartolu'yu bekledi. Ancak Vartolu Çukur'da kalmayı tercih etti.

"OY GELİN..."

Saadet ile Çukur'dan gitmeyen Vartolu

"AL ABİ ELİM SENİN"

Celasun, Vartolu'nun yakınına girmek için onun tarafına geçtiğini Yamaç'a anlatıyor. Vartolu'nun sırtında Çukur dövmesi gören Celasun, Yamaç'ın bunu bildiğini öğreniyor.

SULTAN EVDEN GİDİYOR

İdris; Paşa, Emmi ve Sultan'a hesap soruyor. İdris Koçovalı o çocuğu bulup, eve getireceğini söylüyor. Sultan'un böyle bir durum karşısıda gideceğini söylemesiyle İdris git o zaman diyor.

SAADET'İN VARTOLU'DAN TEK BİR İSTEĞİ VAR

İdris'in Yamaç'a 24 saat vermesi üzerine Saadet, Vartolu'nun Çukur'dan gitmesi için onunla okulun odasında buşuyor. Ona hayallerinden bahsediyor.

SELİM BİR KARDEŞİ OLDUĞUNU ÖĞRENİYOR

Yamaç, Selim'e İdris Koçovalı'nın başka bir oğlu daha olduğunu söylüyor.

"GİDER MİYİZ BİRLİKTE"

Karaca annesine Çukur'dan gitmenin bir yolunu bulacağını söylüyor.

YAMAÇ'IN SENA'YA YENİ EV SÜRPRİZİ

Yamaç Sena'ya yeni bir ev alarak ona sürpriz yapıyor. ilk başta bağırsa da Sena, Yamaç'ı çok sevdiğini söylüyor.

KARACA VARTOLU'DAN YARDIM İSTİYOR

Daha önce Vartolu'nun hayatını kurtaran Karaca Vartolu'nun yanına gidiyor. Annesiyle Çukur'dan gidebilmek için yardım istiyor.

SULTAN SENA'YLA DERDİNİ PAYLAŞIYOR

Sena'nın evine giden Sultan derdini paylaşıyor. Beraber şarkı söyleyip, konuşuyorlar.

"BEN SANA NE YAPTIM"

Karaca ve Ayşe Vartolu'nun yardımıyla kaçmaya çalışıyorlar. Ancak Karaca'nın Celasun'a öfkesi kaza yapmalarına neden oluyor.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Ahmet Tansu Taşanlar, Nebil Sayınve Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Burak Sergen yer alıyor. Dizide bu isimlere Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Elif Doğan, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Doruk Nalbantoğlu, Ilgaz Kocatürk ve Doğancan Sarıkaya eşlik ediyor.