Çukur 17. bölümüyle Pazartesi akşamı Show TV'de ekranlara geldi. Vartolu'nun ölümüyle dengelerin değiştiği Çukur'da Komiser Emrah'ın gelişi işleri daha da karıştırdı. Alperen Duymaz'ın hayat verdiği Komiser Emrah, İdris Koçovalı dahil Çukur'un adamlarını tutuklarken son sahnede Komiser Emrah'ın Sena'nın abisi çıkması seyirciyi daha da heyecanlandırdı. İzleyiciler gelecek bölümde neler yaşanacağını araştırmaya başladı. Peki, Çukur 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Çukur yeni bölüm ilk sahne ve 18. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar...

ÇUKUR YENİ BÖLÜM İLK SAHNE

Çukur'un 18. yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Gelecek bölümde Selim vuruluyor. Yamaç'a kendini sper eden Selim, Medet tarafından vuruluyor.

İşte Çukur yeni bölüm ilk sahne;

Selim, telaşla Yamaç’ı eve götürmek isterken Medet’i görüyor. Kanlar içinde kalan ve ayakta durmakta zorlanan Medet’in, Yamaç’la Selim’e silah çektiği anlar heyecanı yükseltiyor. Medet’in ateş ettiği sırada Yamaç’a kendini siper eden ve vurulan Selim yere yığılırken, şoke olan Yamaç öfkeden deliye dönüyor.

ÇUKUR 18. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Show TV'nin Ay Yapım imzalı fenomen dizisi Çukur'un gelecek bölümünü merakla bekleyen seyirciler 'Çukur 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı' sorusuna yanıt arıyor. Fakat Çukur'un 18. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Show TV tarafından Çukur'un 18. bölüm fragmanı yayınlandığı an haberimizden izleyebilirsiniz.

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ÇUKUR 17. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çukur'da yeni dönemin başladığı 17. bölümde Vartolu'nun ölüm haberi tüm mahalleye yayıldı. İdris uzun zaman sonra ilk kez rahatlarken Yamaç'ın odağında Vartolu'ya saldıranların kim olduğunu bulmak vardı. Vartolu'nun ölüm haberini alan Saadet belli etmemeye çalışsa da yıkıldı. Deren'den Nazım'ı öğrenen Yamaç peşine Aliço'yu taktı. Aliço, Nazım'ın ofisinden çıkıp İdris'le buluşan Hale'yi görünce sarsıldı. Çukur'dan gitmeleri için Yamaç'ın 1 hafta süre tanıdığı Vartolu'nun adamlarının uyuşturucu imalatı yaptıkları çiftlik, Çukur'da ilk kez görülen polis amiri Emrah tarafından basılıp yerle bir edildi. Bu arada Akşın, Celasun'un kendisinden uzaklaşma sebebinin Karaca değil de annesi olduğunu öğrenince Karaca'ya yaptıklarından dolayı çok üzüldü.

Ayşe'nin kendi isteğiyle kaçtığını öğrenen Selim ise deliye döndü, Ayşe'yi otel odasında bırakıp sadece Karaca'yı alarak eve gitti. İdris'in oğlunu bulmaya çalışan Paşa, Celasun'un serbest bıraktığı Kasım'dan çocuğun Vartolu olduğunu öğrenince kalp krizi geçirip yere yığıldı. Paşa'yı öldürmeyi kafaya koyan Medet ise son anda birileri tarafından engellendi. Bölüme damgasını vuran sahnelerden biri, Çukur'a fırtına gibi giren Emrah'la Yamaç'ın karşılaşması oldu. Yamaç'ı şaşırtmayı başaran Emrah, Çukur'da Meke, Emmi, Selim ve Paşa haricindeki tüm adamları gözaltına aldı. Bu adamlara İdris Koçovalı da dahildi. Bölümün final sahnesinde Komiser Emrah’ın Sena'nın abisi olduğu ortaya çıktı.