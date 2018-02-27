Ay Yapım imzalı, Show TV’de ekrana gelen Çukur’un dün akşam yayınlanan bölümünün finalinde Vartolu’nun yaşadığı gerçeği heyecanı doruk noktasına çıkarırken, Selim’e isabet eden kurşunlar ise tansiyonu yükseltti.
Pazartesi akşamları en çok konuşulan dizi olan Çukur’un dün akşam yayınlanan bölümünün final sahnesi izleyenleri soluksuz bıraktı. Medet’in kurşunlarına hedef olan Selim’in vurulması üzerine Yamaç’ın gizli bir depoda, soluğu karşısında aldığı kişi izleyenleri şoke etti. Öldüğü sanılan Vartolu’yla yüzleşen Yamaç’ın, “Bir ağabeyimi aldın, öbürü de ölüyor. Selim ölürse seni yaşatmam!” diyerek Vartolu’ya silah doğrulttuğu an tansiyonu yükseltti.
ÇUKUR 18. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
#ÇUKUREVİMİZ!
Çukur, dün akşam yayınlanan 18’inci bölümüyle reyting sıralamasında zirveye oturdu. Çukur, AB’de 13,49 izlenme oranı (rating), 27,78 izlenme payı (share), ABC1 20+'da 13,09 izlenme oranı (rating), 26,40 izlenme payı (share) ile birinciliği göğüsledi. Çukur'un heyecanla beklenen 18’inci bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler #çukurevimiz etiketi ile Twitter’da yorumlarını paylaştı. #çukurevimiz etiketi Twitter'ın Türkiye gündeminde 16 saat, dünyada 7 saat 40 dakika, #çukur etiketi 25 dakika, #vartolu etiketi ise 30 dakika TT listesinde kaldı. Somera’nın reyting analizine göre 26 Şubat Pazartesi günü sosyal medyada en çok konuşulan programlar sıralamasında birinci oldu.
İDRİS, VARTOLU’NUN OĞLU OLDUĞU GERÇEĞİNİ ÖĞRENDİ!
Yüzleşme serisinin hız kesmeden devam ettiği Çukur’un 18’inci bölümünde İdris, en çok merak ettiği büyük gerçeği öğrendi. Kalp krizi geçiren Paşa’yı ziyarete gelen İdris, hayatının şokunu yaşadı. Vartolu’nun oğlu olduğunu öğrenen İdris, soluğu Aliço’nun sahildeki kulübesinde aldı. Gözyaşlarını tutamayan İdris’in hüzün dolu anları bölüme damga vurdu.
Bölümde ortaya çıkan bir diğer gerçek de ekran başındakileri şaşırttı. Baykal’ın Komiser Emrah’ı gördüğü an ona “Oğlum!” diyerek sarılması akıllarda büyük soru işareti yarattı. Baba-oğlun, Çukur ve Koçovalılarla ilgili planları şimdiden merak uyandırdı.
VARTOLU İLE YAMAÇ YÜZLEŞİYOR!
Yeni bölümden yayınlanan ilk sahnede Yamaç ile Vartolu’nun yüzleşmesi gerilimi tırmandırıyor. “Ben buraya intikamımı almaya geldim. Ne güzel ben onları indirecektim, sen de beni indirecektin bitecekti” sözleriyle Yamaç’a hesap soran Vartolu’nun duyduğu cevap ise ekran başındakileri şaşırtıyor: “Babam için yaptım. Bir oğlu daha ölmesin diye yaptım!”
Çukur’da yüzleşme serisi heyecanının zirveye tırmanacağı 19.bölümü 5 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!
İşte "Çukur"un 19. bölümünden ilk sahne!
26 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI
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