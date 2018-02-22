Usta oyuncu kadrosu ve konusuyla her Pazartesi akşamı izleyicileri ekran başına kilitleyen SHOW TV'nin fenomen dizisi Çukur'un büyük merakla beklenen 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Medet'in kurşununa kendini siper eden Selim'in vurulmasıyla Yamaç öfkeden deliye dönüyor. İşte Çukur 18. yeni bölüm fragmanı...
"BİR ABİMİ ÖLDÜRDÜN, ÖBÜRÜ DE ÖLÜYOR!"
Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 18. bölüm ilk tanıtımı yayınlandı. Medet’in kurşununa kendini siper eden Selim’in vurulmasıyla öfkeden deliye dönen Yamaç’ın, “Selim gidiyor. Bir abimi aldın öbürü de ölüyor!” sözleri heyecanı yükseltiyor.
Selim’i apar topar hastaneye yetiştiren Yamaç’ın, “Selim ölürse seni yaşatmam!” diyerek silah doğrulttuğu kişinin kim olduğu merakla bekleniyor. Çukur, çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her pazartesi, Show TV’de ekrana geliyor.
ÇUKUR 17. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?
ÇUKUR 17. BÖLÜM SANSÜRSÜZ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çukur’un geçtiğimiz Pazartesi günü ekrana gelen 17. bölümü nefes kesti. Çukur'dan gitmeleri için Yamaç'ın 1 hafta süre tanıdığı Vartolu'nun adamlarının uyuşturucu imalatı yaptıkları çiftlik, Çukur'da ilk kez görülen polis amiri Emrah tarafından basılıp yerle bir edildi.
İdris'in oğlunu bulmaya çalışan Paşa, Celasun'un serbest bıraktığı Kasım'dan çocuğun Vartolu olduğunu öğrenince kalp krizi geçirip yere yığıldı. Paşa'yı öldürmeyi kafaya koyan Medet ise son anda birileri tarafından engellendi. Bölüme damgasını vuran sahnelerden biri, Çukur'a fırtına gibi giren Emrah'la Yamaç'ın karşılaşması oldu.
Yamaç'ı şaşırtmayı başaran Emrah, Çukur'da Meke, Emmi, Selim ve Paşa haricindeki tüm adamları gözaltına aldı. Bu adamlara İdris Koçovalı da dahildi. Çukur’a geldiği gibi fırtınalar estiren Komiser Emrah’ın, Sena’nın ağabeyi olduğu gerçeğinin ortaya çıktığı an ekran başındakileri de şaşkınlığa uğrattı.
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