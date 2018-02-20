Usta oyuncu kadrosuyla Pazartesi akşamları Show TV'de izleyicileri ekran başına kilitleyen fenomen dizi Çukur'un 17. bölümünün hemen ardından 18. bölüm ilk sahnesi yayınlandı. Yayınlanan 18. bölüm ilk sahnesinde Medet'in ateş ettiği sırada Yamaç'ın önüne geçen Selim vuruluyor! İşte Çukur 18. bölüm ilk sahnesi ve detaylar...
SELİM VURULUYOR!
Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 18. bölümünden ilk sahne yayınlandı. Selim, telaşla Yamaç’ı eve götürmek isterken Medet’i görüyor. Kanlar içinde kalan ve ayakta durmakta zorlanan Medet’in, Yamaç’la Selim’e silah çektiği anlar heyecanı yükseltiyor.
Medet’in ateş ettiği sırada Yamaç’a kendini siper eden ve vurulan Selim yere yığılırken, şoke olan Yamaç öfkeden deliye dönüyor. Merakın doruk noktasına çıktığı Çukur, çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her Pazartesi, Show TV’de ekrana geliyor.
ÇUKUR 17. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Çukur'da yeni dönemin başladığı 17. bölümde Vartolu'nun ölüm haberi tüm mahalleye yayıldı. İdris uzun zaman sonra ilk kez rahatlarken Yamaç'ın odağında Vartolu'ya saldıranların kim olduğunu bulmak vardı. Vartolu'nun ölüm haberini alan Saadet belli etmemeye çalışsa da yıkıldı. Deren'den Nazım'ı öğrenen Yamaç peşine Aliço'yu taktı. Aliço, Nazım'ın ofisinden çıkıp İdris'le buluşan Hale'yi görünce sarsıldı.
Çukur'dan gitmeleri için Yamaç'ın 1 hafta süre tanıdığı Vartolu'nun adamlarının uyuşturucu imalatı yaptıkları çiftlik, Çukur'da ilk kez görülen polis amiri Emrah tarafından basılıp yerle bir edildi. Bu arada Akşın, Celasun'un kendisinden uzaklaşma sebebinin Karaca değil de annesi olduğunu öğrenince Karaca'ya yaptıklarından dolayı çok üzüldü. Ayşe'nin kendi isteğiyle kaçtığını öğrenen Selim ise deliye döndü, Ayşe'yi otel odasında bırakıp sadece Karaca'yı alarak eve gitti.
İdris'in oğlunu bulmaya çalışan Paşa, Celasun'un serbest bıraktığı Kasım'dan çocuğun Vartolu olduğunu öğrenince kalp krizi geçirip yere yığıldı. Paşa'yı öldürmeyi kafaya koyan Medet ise son anda birileri tarafından engellendi. Bölüme damgasını vuran sahnelerden biri, Çukur'a fırtına gibi giren Emrah'la Yamaç'ın karşılaşması oldu. Yamaç'ı şaşırtmayı başaran Emrah, Çukur'da Meke, Emmi, Selim ve Paşa haricindeki tüm adamları gözaltına aldı. Bu adamlara İdris Koçovalı da dahildi. Bölümün final sahnesinde Komiser Emrah’ın Sena'nın abisi olduğu ortaya çıktı.
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