Çukur 18. yeni bölümüyle bu akşam izleyicinin karşısına çıkıyor. Komiser Emrah'ın gelişiyle Koçovalıların işlerinin zorlaştığı, öte yandan İdris'in Vartolu'nun oğlu olduğunu öğrendiği yeni bölümde Selim ise Medet tarafından vuruluyor. Seyirciler, büyük bir merakla Çukur'un yeni bölümünü beklemeye başladı. Çukur'un bu akşam yayınlanacak yeni bölümü heyecanlı dakikalara sahne olacak. İşte Çukur 18. yeni bölüm fragmanı ve özeti...

ÇUKUR 18. BÖLÜM: İDRİS HAYATININ ŞOKUNU YAŞIYOR

Çukur’un bu akşam ekrana gelecek 18. bölümü heyecanlı dakikalara sahne olacak. Komiser Emrah’ın Çukur’a gelmesiyle Koçovalılar yeni bir düşmana sahip olur. İdris, karşılaştığı büyük tehlikeden kurtulmaya çalışırken, Yamaç ise yeni düşmanını tanıyacaktır. Aynı zamanda ağabeyi olan Komiser Emrah, en çok Sena’yı etkileyecektir. Sena geçmiş korkularıyla yüzleşirken, Selim’in siper olduğu kurşunlar, tüm taşları yerinden oynatacaktır. Bu sırada İdris ise karşılaşacağı sürprizle hayatının en büyük şokunu ve pişmanlığını yaşayacaktır.

Medet’in kurşununa kendini siper eden Selim’in vurulmasıyla öfkeden deliye dönen Yamaç’ın, “Selim gidiyor. Bir abimi aldın öbürü de ölüyor!” sözleri heyecanı yükseltiyor. Selim’i apar topar hastaneye yetiştiren Yamaç’ın, “Selim ölürse seni yaşatmam!” diyerek silah doğrulttuğu kişinin kim olduğu merakla bekleniyor.

Çukur 18. bölüm 2. fragmanı;

Çukur 18. bölüm 1. fragmanı;

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