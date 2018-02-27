Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 19. bölümünden ilk sahne yayınlandı. Ortaya Çıkan Vartolu ile Yamaç’ın karşı karşıya geldiği tanıtımda Vartolu Yamaç’a,“Ben buraya intikamımı almaya geldim. Ne güzel ben onları indirecektim, sen de beni indirecektin bitecekti!” sözleriyle hesap soruyor. Yamaç’ın “Babam için yaptım. Bir oğlu daha ölmesin diye yaptım!” diyerek karşılık verdiği tanıtım merakı doruk noktasına çıkarıyor. Çukur, çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her Pazartesi, Show TV’de ekrana geliyor.

ÇUKUR 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÇUKUR 18. SON BÖLÜM ÖZETİ

Çukur'un bu akşam ekrana gelen 18. bölümünde Komiser Emrah’ın, İdris ve adamlarını aldığını öğrenen Çukur sakinleri İdris’in yanında olabilmek için türlü planlarla nezarethaneye girdi. Ağabeyinin geldiğini Yamaç’a söyleyen Sena, Yamaç’ın da uğraştığı kişinin Emrah olduğunu öğrendi. Korkudan gözleri dolan ve Emrah’la buluşan Sena, ağabeyine buradan gitmesini ve Çukur’la uğraşmamasını söyledi. Emrah'ın, Baykal'ın oğlu olduğu gerçeğinin ortaya çıktığı anlar ise ekran başındakilere büyük şaşkınlık yaşattı. Baykal'ın Emrah'ı sahiplenmesi ve ona bu denli değer vermesi, ikilinin Koçovalılar için nasıl planlar hazırladıkları konusunda da merak uyandırdı. Baykal’ın adamları Medet’i öldüresiye dövdü. Fakat bunu Yamaç’ın adamlarının yaptığını söyleyen Baykal, Medet’i Yamaç’a karşı doldurarak intikamını almasını istedi. Serbest bırakılan İdris, Paşa’nın kalp krizi geçirdiğini öğrendi ve apar topar hastaneye gitti. Paşa’dan Vartolu’nun oğlu olduğunu öğrenen İdris hayatının şokunu yaşadı. Yaşadığı şokun etkisinden kurtulamayan ve Aliço’nun kulübesine giden İdris isyan etti. Ayakta durmakta zorlanan Medet, Yamaç ve Selim’in karşısına çıktı. İki kardeşe silah doğrultan Medet’in karşısında Selim, kendini siper ederek kurşunun hedefi oldu. Selim ölüm kalım savaşı verirken gözü dönen Yamaç, hesap sormaya gitti. Yamaç’ın, “Selim ölürse seni yaşatmam!” diyerek silah doğrulttuğu kişinin Vartolu olduğunu gördüğümüz final sahnesi izleyenleri ekran başına kilitledi.

ÇUKUR 18. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Kubilay Aka, Alperen Duymaz, Nebil Sayın ve Ahmet Tansu Taşanlar gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Burak Sergen yer alıyor. Dizide bu isimlere Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Elif Doğan, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Doruk Nalbantoğlu, Ilgaz Kocatürk ve Doğancan Sarıkaya eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen 19. bölümü 5 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!