Çukur 2. bölüm fragmanı izle! Yamaç yıllar sonra Çukur'a geri dönüyor!

İlk tanıtımından itibaren büyük ses getiren, Ay Yapım imzalı sezonun merakla beklenen yapımlarından Çukur’un 2. bölüm tanıtımı yayınlandı. Ağabeyini kaybeden, babasını hastanede bulan Selim’in Vartolu’ya hesap sorduğu tanıtım nefesleri keserken, yıllar sonra baba ocağına geri dönen Yamaç’ın Çukur’da dengeleri nasıl değiştireceği heyecanla bekleniyor. Çukur çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla Her Pazartesi, Show TV’de izleyicileriyle buluşuyor.

ÇUKUR 2. BÖLÜM FRAGMANI: YAMAÇ ÇUKUR'A GERİ DÖNÜYOR

Show TV'nin iddialı dizisi Çukur'un 2. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Çukur’un 2. bölüm fragmanı;

Çukur’un yeni bölümü 30 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı ‘Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Mustafa Üstündağ, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın ve Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal ve Perihan Savaş yer alıyor. Bu oyunculara Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Elif Doğan, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Halil Babür, Doruk Nalbantoğlu, Ilgaz Kocatürk, Doğancan Sarıkaya ve Berk Pamir eşlik ediyor.

ÇUKUR İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelen ilk bölümünde; İdris Koçovalı, röportaj yapma isteğiyle gelen genç gazeteci Hale’nin isteğini geri çevirmeyerek ona Çukur’u ve ailesini anlattı. Her yıl İdris Koçovalı’yı kırmayarak onunla dertleşen ve ona fasıl yapan Diva Bülent Ersoy muhteşem yorumuyla ekran başındakileri derinden etkiledi. Sena’yı Paris’e götürerek tıpkı rüyalarındaki gibi ona evlilik teklif eden Yamaç, “evet” cevabıyla hayatının en mutlu anını yaşadı. Korkusuz ve gözü pek Vartolu’nun yaptığı teklifi İdris Koçovalı’nın kabul etmemesi, ikinci büyük oğlu Kahraman’ı açık hedef haline getirdi. Vartolu’nun emriyle kurşunlara hedef olan Kahraman’ın ölümü ekran başındakileri şoke ederken İdris'in oğluna vedası herkesi ağlattı. Henüz yeni evlendiği kadını bilmediği bir ülkede bırakarak Çukur’a doğru yola çıkan Yamaç, peşine düşen Sena’nın yüzleşeceği gerçekler ve oğlu Kahraman’ın vurulduğu anın perde arkasını öğrenmesinin ardından yere yığılan İdris’in durumunun nasıl olacağı merakla bekleniyor.

Çukur 2. bölüm fragmanı