Çukur 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur 2. bölümden ilk sahne izle!

İlk tanıtımından itibaren büyük ses getiren, Ay Yapım imzalı sezonun en merakla beklenen yapımlarından Çukur, ilk bölümüyle bu akşam izleyicileriyle buluştu. Show TV’nin yeni fenomen adayı dizisi Çukur’un ikinci bölümünden ilk sahne yayınlandı. Yıllar sonra Çukur’a geri dönen Yamaç’ın “Bundan daha mutlu olamam dediğin anda ağabeyinin öldürüldüğünü, babanın yoğun bakımda olduğunu öğrenirsin. Dönmem dediğin eve dönersin!” sözleri dikkat çekti.

ÇUKUR 2. BÖLÜMDEN İLK SAHNE

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü 30 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!

İşte "Çukur"un 2. bölümünden ilk sahne!

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı ‘Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Mustafa Üstündağ, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın ve Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal ve Perihan Savaş yer alıyor.

ÇUKUR İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çukur’un bu akşam ekrana gelen ilk bölümünde; İdris Koçovalı, röportaj yapma isteğiyle gelen genç gazeteci Hale’nin isteğini geri çevirmeyerek ona Çukur’u ve ailesini anlattı. Yamaç, tehlikeden kurtardığı Sena’yı evine getirdi. İkili tutkulu bir aşkın içine hızla sürüklendi. İdris Koçovalı, yıllar sonra Çukur’a geri dönen Vartolu’nun iş birliği teklifini kabul etmedi. Kahraman, kardeşi Selim’le gittiği otelden çıktığı sırada Vartolu’nun adamlarının saldırısına uğrayarak, hayatını kaybetti. Oğlunun ölümüyle hayatının en büyük yıkımını yaşayan ve Aliço’nun gördüklerini anlatmasıyla bilincini kaybederek yere yığılan İdris, ekran başındakilerin de nefeslerini tutmasına neden oldu. Bu sırada Yamaç, Sena’ya evlenme teklifi etmek için hazırlıklarını sürdürdü. Sena’nın hayalindeki evlenme teklifini gerçekleştirmek isteyen Yamaç, onu Paris’e götürdü. Romantik evlenme teklifini kabul eden Sena, Yamaç’ın sürpriziyle kendini nikah masasında buldu. İkilinin, aşıklar şehrindeki romantizm dolu sahneleri izleyicilerin de ayaklarını yerden kesti. Çukur’da ise Vartolu’nun adamlarının kahveyi taraması ve halı sahayı yakmasıyla tehlike giderek büyüdü. Annesi Sultan’ı karşısında gören Yamaç’ın Sena’yı bırakıp, Çukur’a geri döndüğü final sahnesi ilk bölüme damgasını vurarak bu çarpıcı hikayenin merak dolu başlangıcı oldu.

Çukur 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı

çukur 2. bölüm