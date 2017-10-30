Çukur 2. bölüm izle! Yamaç'ın Çukur'a dönmesi işlerin seyrini değiştiriyor

Ay Yapım imzalı Çukur 2. yeni bölümü ile bu akşam izleyicinin karşısına çıkıyor. Dizinin yeni bölümünde genç yaşta ailesini bırakarak Çukur'dan ayrılan Yamaç Koçovalı, ağabeyi Kahraman'ın öldürülmesinin ardından Çukur'a geri dönüyor. Bakalım Yamaç'ın Çukur'a dönmesiyle olaylar nasıl işleyecek? Sena, Yamaç'a ulaşabilecek mi? İşte Çukur 2. bölüm fragmanı ve özeti...

Çukur 2. bölüm fragmanı;

Çukur 2. bölüm 2. fragmanı;

Çukur'un 2. bölümünü saat 20.00'den itibaren aşağıdaki canlı yayın linkine tıklayarak izleyebilirsiniz...

ÇUKUR 2. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Çukur'un bu akşam ekrana gelecek ikinci bölümünde;

18 yaşında ailesini ve her şeyi arkasında bırakarak ayrıldığı Çukur’a geri dönen Yamaç, hayatında yeni bir döneme adım atar. Ağabeyi Kahraman’ın öldürülmesi, babası İdris Koçovalı’nın hastanede olması Yamaç’ın omuzlarına taşıyabileceğinden daha fazla yük bindirir. Bu esnada Çukur’da intikam yemini edilir.

Nefesler tutulur; Vartolu ve adamları ile başta Koçovalı Ailesi olmak üzere mahalle sakinlerinin arasındaki büyük karşılaşmaya çevrilir. İntikam ateşinin yanacağı bölümde adrenalin dozu doruk noktasına çıkarken Yamaç’ın aklı aynı zamanda Sena’dadır. Sevdiği adamı arama çalışmaları sonuç vermeyen Sena, İzmir’e ailesinin yanına gider. Ancak ikili kısa bir zaman sonra bir araya gelecek ve kendilerini büyük bir tehlike altında bulacaktır.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı ‘Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Mustafa Üstündağ, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın ve Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal ve Perihan Savaş yer alıyor. Bu oyunculara Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Elif Doğan, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Halil Babür, Doruk Nalbantoğlu, Ilgaz Kocatürk, Doğancan Sarıkaya ve Berk Pamir eşlik ediyor.

ÇUKUR 1. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÇUKUR'UN İLK BÖLÜMÜNDE YAŞANANLAR

Çukur’un geçtiğimiz hafta ekrana gelen ilk bölümünde; İdris Koçovalı, röportaj yapma isteğiyle gelen genç gazeteci Hale’nin isteğini geri çevirmeyerek ona Çukur’u ve ailesini anlattı. Her yıl İdris Koçovalı’yı kırmayarak onunla dertleşen ve ona fasıl yapan Diva Bülent Ersoy muhteşem yorumuyla ekran başındakileri derinden etkiledi. Sena’yı Paris’e götürerek tıpkı rüyalarındaki gibi ona evlilik teklif eden Yamaç, “evet” cevabıyla hayatının en mutlu anını yaşadı. Korkusuz ve gözü pek Vartolu’nun yaptığı teklifi İdris Koçovalı’nın kabul etmemesi, ikinci büyük oğlu Kahraman’ı açık hedef haline getirdi.

Vartolu’nun emriyle kurşunlara hedef olan Kahraman’ın ölümü ekran başındakileri şoke ederken İdris'in oğluna vedası herkesi ağlattı. Henüz yeni evlendiği kadını bilmediği bir ülkede bırakarak Çukur’a doğru yola çıkan Yamaç, peşine düşen Sena’nın yüzleşeceği gerçekler ve oğlu Kahraman’ın vurulduğu anın perde arkasını öğrenmesinin ardından yere yığılan İdris’in durumunun nasıl olacağı merakla bekleniyor.