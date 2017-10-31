Çukur 2. bölüm izle: Yamaç, yıllar sonra Çukur'a geri döndü!

Ay Yapım imzalı ‘Çukur’un heyecan dolu ikinci bölümüne Vartolu’nun sırtındaki Çukur dövmesi damga vurdu. Yamaç’ın Koçovalı olarak yıllar sonra Çukur’a geri dönüşüyle mahallede ve Koçovalı ailesinde yeni bir dönem başladı.

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Yönetmenliğini Sinan Öztürk’ün üstlendiği, senaryosunu ise Gökhan Horzum’un kaleme aldığı ‘Çukur’un ikinci bölümünde Yamaç, yıllar önce ardına bakmadan ayrıldığı Çukur’a ve aile evine geri döndü. Ağabeyi Kahraman’ın ölümüyle yıkılan ve babası İdris Koçovalı’nın hastaneye kaldırılmasıyla hayatı tepetaklak olan Yamaç’ın mahalleye gelişi Çukur’da yeni bir dönemi başlattı. Yamaç’ın evi terk ettiği günü gösteren, İdris’in “O kapıdan çıkarsan bir daha gelemezsin” tehdidine Yamaç’ın “Ne ölüme ne ölüne!” cevabını verdiği flashback sahnesi, geçmişin tozlu perdesini araladı.

Pazartesi akşamları, ekran başındakileri heyecan ve gizem dolu dünyasına dâhil eden ‘Çukur’un ikinci bölümünün başlamasıyla birlikte #çukur etiketi ile Twitter’da izleyiciler, etiket üzerinden yorumlarını paylaştı. Birbirinden özel yorumların geldiği sosyal medyada izleyicilerin en çok ilgisini çeken bölüm Vartolu’nun sırtında görülen Çukur dövmesi oldu.

YAMAÇ VE SENA’NIN SEZEN AKSU’LU ROMANTİK ANLARI!

Annesi Sultan’ın isteğiyle evine dönerek ailesinin ve Çukur mahallesinin yalnız olmadığını gösteren Yamaç, bir yandan da ardında bıraktığı Sena’yı her yerde aradı. Âşıkların, Sezen Aksu’nun ‘Git’ şarkısının eşlik ettiği duygu yüklü buluşması ekran başındakileri derinden etkiledi. Sena’nın Yamaç’a olan kızgınlığı giderek artarken; Vartolu’nun mahalledeki yıkımları aksiyon dozunu doruk noktasına çıkardı.

VARTOLU’NUN ÇUKUR DÖVMESİ EKRAN BAŞINDAKİLERİ ŞOKE ETTİ!

İkinci bölümün finalinde Çukur’da taş taş üstünde bırakmamaya kararlı Vartolu’nun bölüm sonrasında sırtında görülen Çukur dövmesi büyük merak uyandırdı. Vartolu ile Koçovalı Ailesi’nin büyük karşılaşması heyecanla beklenirken, yeni bölümden yayınlanan ilk sahnede Yamaç’ın, Sena’nın tüm yakarışlarına rağmen onu aile evine getirdiği anlar ikilinin arasında fırtınalar kopacağının sinyallerini verdi.

‘Çukur’un soluksuz izlenecek yeni bölümü 6 Kasım Pazartesi saat 20.00’de Show TV’de!

Çukur 2. bölüm izle