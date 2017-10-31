Çukur 2. bölüm: Yamaç'ın içinden İdris çıktı

Ay Yapım imzalı Çukur’un heyecan dolu ikinci bölümünde Yamaç, yıllar önce ardına bakmadan ayrıldığı Çukur’a ve aile evine geri döndü. Babası İdris Koçovalı’nın hastaneye kaldırılmasıyla hayatındaki tüm dengeler değişen Yamaç kontrolü ele aldı. Dizinin dün akşam yayınlanan ikinci bölümünde Paşa ve Emmi’nin tartışması esnasında sinirlenen Yamaç’ın uyarısı sert oldu. Paşa ve Emmi, Yamaç’ın tavrını İdris Koçovalı’nın gençliğine benzetti.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı ‘Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Mustafa Üstündağ, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın ve Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal ve Perihan Savaş yer alıyor. Bu oyunculara Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Elif Doğan, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Halil Babür, Doruk Nalbantoğlu, Ilgaz Kocatürk, Doğancan Sarıkaya ve Berk Pamir eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü 6 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Yamaç’ın kontrolü ele aldığı o sahne!

YAMAÇ'IN İÇİNDEN İDRİS ÇIKTI!

çukur

çukur 2. bölüm