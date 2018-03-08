Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 20. bölüm ilk tanıtımı yayınlandı. İdris’in, “Bayramlarda gelirsin, elimi öpersin; belki saçını okşarım. Yok ben kalacağım diyorsan, kral olmak istersen sana oğlum demem!” sözleriyle kararı oğlu Salih’e bıraktığı heyecan dolu tanıtımda Çukur’a gelen Vartolu’nun, İdris Koçovalı’ya meydan okuyan bakışı dikkat çekerken, baba oğulun arasında neler olacağı merakla bekleniyor. Çukur, çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her pazartesi, Show TV’de ekrana geliyor.

Çukur 20. bölüm fragmanı;

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!

Çukur 20. bölüm ilk sahne;

YAMAÇ, BAYKAL’I ÖLDÜRMEYE KARARLI!



Yeni bölümden yayınlanan ilk sahnede gözünü öfke bürüyen Yamaç, elinde silahla Baykal’ın malikanesine geliyor. Metin, Kemal ve diğer adamlar Yamaç’ı etkisiz hale getirse de, Baykal’ı öldürmeye kararlı olan Yamaç’ın çığlık attığı anlar bu büyük mücadelenin daha da kızışacağının sinyallerini veriyor.

ÇUKUR 19. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur’un geçtiğimiz Pazartesi günü ekrana gelen 19. bölümü nefes kesti. Vartolu’nun oğlu olduğunu öğrenen ve acı içinde Aliço’dan yardım isteyen İdris soluğu oğlu Kahraman’ın mezarında aldı. Kahraman’ın ölümünden kendini sorumlu tutan İdris gözyaşlarına hakim olamadı. Medet’in kurşunları karşısında kardeşi Yamaç için siper olan Selim’in yaşam savaşı, Çukur’daki tüm dengeleri sarstı. Oğlunun vurulduğu haberini duyunca gözyaşları içinde kalan İdris ile Sultan’ın duygu dolu sahnesi bölümün en çok konuşulan anlarından olurken, Selim’in vurulmasının arkasında Baykal’ın parmağının olduğunu öğrenen Yamaç’ın Baykal ile karşılaşması gerilimi tırmandırdı. Yamaç, Baykal’la konuştuğu sırada renk vermezken, Baykal ise Yamaç’ı bitirmekte kararlıydı. Emmi’nin kendisinden bir şey gizlediğini anlayan İdris onu takip etti. Vartolu’nun tutulduğu depoya geldiğinde karşısında Vartolu’yu buldu. Vartolu ise İdris’in ona gerçek adıyla, Salih’le hitap etmesiyle şaşkınlık yaşadı. Baba oğulun duygu yüklü yüzleşmesinin ekrana geldiği final sahnesi izleyenleri ekran başına kilitledi.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Kubilay Aka, Alperen Duymaz, Nebil Sayın ve Ahmet Tansu Taşanlar gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Burak Sergen yer alıyor. Dizide bu isimlere Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Elif Doğan, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Ilgaz Kocatürk ve Doğancan Sarıkaya eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!