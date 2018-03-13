Ay Yapım imzalı, Show TV’de ekrana gelen Çukur’un dün akşam yayınlanan bölümüne Vartolu’nun Çukur’a geri dönüşü damgasını vurdu. Kahvenin önünde herkese İdris’in oğlu olduğunu söyleyen Vartolu ile Koçovalılar arasında yaşanacaklar büyük merakla beklenecek.
Pazartesi akşamları zirvenin hakimi olan Çukur’un dün akşam yayınlanan bölümünde babası İdris Koçovalı ile yüzleşen Vartolu’nun ne yapacağı heyecanla beklendi. Bölümün final sahnesinde Berber Muhittin’in dükkanının terasına çıkarak mahalleliye seslenen Vartolu, İdris’e meydan okuyarak şoke edici bir hamlede bulundu. Herkesin içinde Çukur’da doğup büyüdüğünü söyleyen Vartolu, geçmişiyle ilgili büyük gerçeği yani İdris Koçovalı’nın oğlu olduğunu itiraf etti.
ÇUKUR 20. BÖLÜM SANSÜRSÜZ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
TÜM KATEGORİLERDE BİRİNCİ!
Çukur, dün akşam yayınlanan 20’nci bölümüyle reyting sıralamasında zirveye yerleşti. Çukur, AB’de 11,71 izlenme oranı (rating), 25,56 izlenme payı (share), ABC1 20+'da 12,07 izlenme oranı (rating), 25,05 izlenme payı (share), Total’de ise 9,63 izlenme oranı (rating), 20,49 izlenme payı (share) ile birinciliği göğüsledi. Çukur'un heyecanla beklenen 20’nci bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler #vartolu ve #çukur etiketi ile Twitter’da yorumlarını paylaştı. #vartolu etiketi Twitter'ın Türkiye gündeminde 14 saat 5 dakika, dünyada 6 saat 55 dakika, #çukur etiketi ise dünyada TT listesinde kaldı. Somera’nın reyting analizine göre 12 Mart Pazartesi günü sosyal medyada en çok konuşulan programlar sıralamasında birinci oldu.
NEFES KESEN DÜELLO!
Baykal’la ilgili gerçekleri öğrenen Yamaç, Baykal’ın karşısına çıktı. Yamaç’ın her şeyi öğrendiğini anlayan Baykal’ın Yamaç ile karşılaşması tansiyonu yükseltti. Baykal kaçmayı başarsa da Yamaç ve Koçovalılar, Baykal’ın tüm yatırımlarını yok etmeye başlayarak ona hayatının dersini vermek istediler.
Bölümde asıl büyük sürpriz ise yine Baykal’dan geldi. Gazeteci Hale’yi kusursuz bir tuzağın içine çeken Baykal amacına ulaştı ve Hale, Aliço’nun gözleri önünde hayatını kaybetti.
“ÇUKUR’DA TAHT YOKTUR EVLATLARIM!”
Yeni bölümden yayınlanan ilk sahnede tüm adamlarını kahvede toplayan İdris Koçovalı, yeni bir mücadelenin sinyallerini verdi. “Biz para biriktirmeyiz, biz insan biriktiririz. İnsan biriktirmek kolay değildir. Çukur’da taht maht yoktur evlatlarım!” sözleriyle dikkat çeken İdris’in, Vartolu ve Baykal ile arasında yaşanacaklar Çukur’da yeni bir fırtınanın başlangıcı olacak.
Çukur’un merakla beklenen 21. bölümü 19 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!
İşte "Çukur"un 21. bölümünden ilk sahne!
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