Çukur'un merakla beklenen 21. bölümünün ikinci fragmanı yayınlandı. Yayınlanan bölümleriyle izleyicilerden tam not alan ve her bölümüyle sosyal medyayı sallayan Çukur'un yayınlanan yeni fragmanında Baykal'ın Vartolu'yu rehin aldığı görülüyor. İşte Çukur 21. bölüm 2. fragmanı ve yeni bölüme dair detaylar...

"BENİMLE UĞRAŞAMAZSINIZ, BEN BAYKAL'IM!"

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 21. bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı. “Önce sen, sonra Selim, sonra Yamaç, sonra en büyük ağabey ve en sonunda da İdris soyunun kuruduğunu görecek, sonra ölecek. Benimle uğraşamazsınız, ben Baykal’ım!” sözleriyle herkese meydan okuyan Baykal, Vartolu’yu rehin alıyor.

Uzun süre sonra eline gitarını alan Yamaç’ın düşünceli hali dikkat çekerken, neler yapacağı merakla bekleniyor. Çukur, çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her pazartesi, Show TV’de ekrana geliyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!

ÇUKUR 21. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 21. bölümü heyecanlı dakikalara sahne olacak. Vartolu’nun dönüşü sadece Çukur için değil, Baykal için de bomba etkisi yaratır. Çukur’daki kayıplar Yamaç’ı derinden sarsar ve hayatını sorgulamasına yol açar.

Kendini kapana kısılmış hisseden Yamaç, gidenlerin intikamını alabilmek için şaşırtıcı bir iş birliği yapacaktır. Aliço, Hale’yi öldürenin kim olduğunu araştırırken geçmişin gizemli perdesini de aralayacak.

İdris ise Vartolu’nun tüm mahallelinin önünde İdris’in babası olduğunu itiraf etmesiyle derinden sarsılacak. Kartların yeniden dağıtılacağı Çukur’un yeni bölümünde beklenmedik güçler birleşecek ve büyük sürprizler yaşanacak.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Kubilay Aka, Alperen Duymaz, Nebil Sayın ve Ahmet Tansu Taşanlar gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Burak Sergen yer alıyor. Dizide bu isimlere Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Ilgaz Kocatürk ve Doğancan Sarıkaya eşlik ediyor.