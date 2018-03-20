Pazartesi akşamları zirveye adını yazdıran Çukur’un dün yayınlanan bölümünde Yamaç ve Vartolu’nun kusursuz planıyla Baykal, ava giderken avlandı. Baykal, Nazım ve Emrah’ın kardeş oldukları gerçeğini onlara söyleyerek Çukur’u bitirmek üzere harekete geçti. Koçovalılara ve Vartolu’ya savaş açan Baykal hiç beklemediği bir anda gafil avlandı. Korumaları sayesinde Vartolu’yu kaçırdığını düşünen Baykal, bir anda karşısında Yamaç ile Medet’i buldu. Yamaç ve Vartolu’nun kusursuz planı sayesinde tuzağa düşen Baykal, kardeşlerin oyununa geldi.

TÜM KATEGORİLERDE ZİRVENİN HAKİMİ!

Çukur, dün akşam yayınlanan 21’inci bölümüyle reyting sıralamasında zirveye yerleşti. Çukur, AB’de 12,29 izlenme oranı (rating), 26,93 izlenme payı (share), ABC1 20+'da 12,57 izlenme oranı (rating), 26,14 izlenme payı (share), Total’de ise 9,90 izlenme oranı (rating), 21,96 izlenme payı (share) ile birinciliği göğüsledi.

Çukur'un heyecanla beklenen 21’inci bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler #dejavu etiketi ile Twitter’da yorumlarını paylaştı. #dejavu etiketi Twitter'ın Türkiye gündeminde 15 saat, dünyada 6 saat 45 dakika, #çukur etiketi ise 4 saat 25 dakika TT listesinde kaldı. Somera’nın reyting analizine göre 19 Mart Pazartesi günü sosyal medyada en çok konuşulan programlar sıralamasında birinci oldu.

VARTOLU İLE SAADET'İN DUYGUSAL BULUŞMASI

Vartolu’nun öldüğünü sanan Saadet, büyük gerçeği öğrendi. Vartolu’nun evine giderek onu görmek isteyen Saadet ile Vartolu’nun duygu yüklü buluşması ekran başındakileri derinden etkileyerek gözyaşlarına boğdu.

Bölümde Yamaç’ın eline yeniden gitarı alıp Erkin Koray’ın ölümsüz eseri ‘Razıyım’ı söylediği an büyük beğeni toplarken, Vartolu’nun Yamaç’ın kardeşi olduğunu öğrenen Celasun’un Yamaç’tan hesap sorduğu an ise adrenalini doruk noktasına çıkardı.

"GÖRDÜN MÜ DEJAVUYU BAYKAL EFENDİ!"

Yeni bölümden yayınlanan ilk sahnede korumalarını beklerken karşısında Yamaç, Medet ve diğerlerini bulan Baykal, yumrukların etkisiyle neye uğradığını şaşırıyor. Vartolu ile Medet’in intikam almak için birbiriyle yarıştığı bu anların ardından Baykal’ın nasıl karşılık vereceği büyük bir merakla beklenecek.

Çukur’un merakla beklenen 22. bölümü 26 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!