Usta oyuncu kadrosu ve konusuyla İstanbul'un en belalı mahallelerinden olan Çukur'u konu edinen Çukur dizisi, ekrana gelen 20 bölümüyle izleyicilerden tam not aldı. Çukur'un merakla beklenen 21. bölümü de bu akşam Show TV'de izleyicilerle buluşacak. Peki Çukur 21. bölümde neler yaşanacak?

ÇUKUR 21. BÖLÜM: BEKLENMEDİK GÜÇLER BİRLEŞİYOR

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un senaryosunu Gökhan Horzum yazarken, yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Kubilay Aka, Alperen Duymaz, Nebil Sayın ve Ahmet Tansu Taşanlar gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Burak Sergen yer alıyor.

Çukur’un bu akşam ekrana gelecek 21. bölümü heyecanlı dakikalara sahne olacak. Vartolu’nun dönüşü sadece Çukur için değil, Baykal için de bomba etkisi yaratır. Çukur’daki kayıplar Yamaç’ı derinden sarsar ve hayatını sorgulamasına yol açar. Kendini kapana kısılmış hisseden Yamaç, gidenlerin intikamını alabilmek için şaşırtıcı bir iş birliği yapacaktır.

Aliço, Hale’yi öldürenin kim olduğunu araştırırken geçmişin gizemli perdesini de aralayacak. İdris ise Vartolu’nun tüm mahallelinin önünde İdris’in babası olduğunu itiraf etmesiyle derinden sarsılacak. Kartların yeniden dağıtılacağı ‘Çukur’un yeni bölümünde beklenmedik güçler birleşecek ve büyük sürprizler yaşanacak.