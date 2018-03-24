Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 22. bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı. Emmi’nin, Vartolu’ya tüm Koçovalı kadınlarının kaçırıldığı haberini verdiği tanıtımda, Saadet’in de kaçırıldığını öğrenen Vartolu’nun gözü dönüyor. Yamaç, Vartolu’ya “Ne yaptın sen babamın oğlu!” sözleriyle tepki gösterirken, Baykal’ı isteyen Elvis’in, Koçovalı kadınlarını sıraya dizerek Yamaç’a izlettiği anlarda gerilim yükseliyor. Yamaç’ın silah doğrulttuğu sırada, “Sana bizi anlatmışlar belli ama eksik anlatmışlar. Kimse benim sevdiklerime zarar veremez!” sözleri dikkat çekiyor. Çukur, çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her pazartesi, Show TV’de ekrana geliyor.

ÇUKUR 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 22. bölümü heyecanlı dakikalara sahne olacak. Vartolu’nun, Koçovalılarla birlikte Baykal’a oynadığı oyunun beklenmedik ve ağır bir bedeli olacaktır. Asıl mücadelenin yeni başladığı Çukur’da Yamaç ve İdris’i dişli bir düşman beklemektedir. Baykal’ı kurtarmak için Koçovalıların karşısına geçen Elvis yeni bir fırtınaya sebep olacaktır. Aliço, Hale’nin intikamı peşinde koşarken geçmişi ile yüzleşecek, Nazım ise kırılan gururunu onarmak için kurduğu planı emin adımlarla ilerletecektir. Çukur’un yeni bölümünde gerilim doruk noktasına çıkacak.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Kubilay Aka, Alperen Duymaz, Nebil Sayın ve Ahmet Tansu Taşanlar gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Burak Sergen yer alıyor. Dizide bu isimlere Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Ilgaz Kocatürk ve Doğancan Sarıkaya eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!

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