Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 23. bölüm ilk tanıtımı yayınlandı. Silahların konuştuğu tanıtımda Vartolu ve Koçovalılar, kadınları kurtarıyor.Yamaç, Sena ve Sultan’ı sakinleştirmeye çalışırken, Sultan’ın gözyaşları dikkat çekiyor. İdris’in “Elvis’e Koçovalılarla uğraşılmayacağını öğreteceğiz!” sözleriyle meydan okuduğu anlar heyecanı yükseltiyor. Çukur, çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her pazartesi, Show TV’de ekrana geliyor.

Çukur 23. bölüm fragmanı;

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!

ÇUKUR 22. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Çukur’un geçtiğimiz Pazartesi akşamı ekrana gelen 22. bölümü nefes kesti. Baykal tehlikesini ortadan kaldırmak için güçlerini birleştiren Yamaç ile Vartolu’nun, Baykal’a oyun oynadıkları an bölüme damga vurdu. Ancak Yamaç ve Vartolu’nun planı, Nazım’ın gizlice oyuna dahil olmasıyla alt üst oldu. Yamaç ile Vartolu, Baykal’ı Nazım’a kaptırdı. Baykal’ı kurtarmak üzere harekete geçen Elvis, Koçovalı kadınlarını kaçırarak tehlikeli bir hamlede bulundu. Elvis’in kadınları tuttuğu depoyu öğrenen Koçovalılar ile Vartolu, hayatlarının en büyük şokunu yaşadı. Hepsinden bir adım önde hareket eden Elvis, iki tarafı da bozguna uğratarak hem onları tuzağa düşürdü hem de tam vaktinde Koçovalı kadınlarını alıp kaçmayı başardı. Elvis’in adamları tarafından etrafı sarılan Yamaç, Elvis’e kadınları bırakmasını söyledi. Elvis’in Koçovalı kadınlarını sıraya dizerek Yamaç’a izlettiği final sahnesinde gerilim doruk noktaya çıktı.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Kubilay Aka, Alperen Duymaz, Nebil Sayın ve Ahmet Tansu Taşanlar gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Burak Sergen yer alıyor. Dizide bu isimlere Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Ilgaz Kocatürk ve Doğancan Sarıkaya eşlik ediyor.