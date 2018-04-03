Pazartesi akşamlarını zirvede kapatan Çukur’un dün akşam yayınlanan bölümünde Baykal’ın ani vedası ekran başındakileri şoke etti. Nazım’ın tuzağıyla kendini büyük bir çıkmazın içinde bulan Baykal, tüm yaptıkları ortaya çıkınca Elvis’in adamları tarafından öldürüldü. Baykal’ı ölüme sürüklemesinin ardından Emrah’a babasını Koçovalıların öldürdüğünü söyleyen Nazım, yeni bir mücadeleyi tetikledi.

Baykal karakterini usta oyuncu Burak Sergen canlandırıyordu

ÇUKUR 23. BÖLÜM SANSÜRSÜZ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

TÜM KATEGORİLERDE BİRİNCİ!

Çukur, dün akşam yayınlanan 23’üncü bölümüyle reyting sıralamasında zirveye yerleşti. Çukur, AB’de 11,57izlenme oranı (rating), 24,84 izlenme payı (share), ABC1 20+'da 11,64 izlenme oranı (rating), 23,88 izlenme payı (share), Total’de ise 8,84 izlenme oranı (rating), 19,55 izlenme payı (share) ile birinciliği göğüsledi. Çukur'un heyecanla beklenen 23’üncü bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler #heyecanıyok etiketi ile Twitter’da yorumlarını paylaştı. #heyecanıyok etiketi Twitter'ın Türkiye gündeminde 13 saat 40 dakika, dünyada 6 saat 5 dakika TT listesinde kaldı. Somera’nın reyting analizine göre 2 Nisan Pazartesi günü sosyal medyada en çok konuşulan programlar sıralamasında birinci oldu.

ELVIS TEHLİKESİ ORTADAN KALDIRILDI!

Koçovalı kadınlarını Elvis’ten kurtaran Emrah, sevdiklerinin bir daha zarar görmemesi için Elvis’le son kez hesaplaştı. Elvis’i gözünü kırpmadan öldüren Emrah, bu hamlesinin sonucu olarak Yamaç’a kendisiyle ilgili büyük gerçeği itiraf etmek zorunda kaldı. Sena’nın ağabeyi olduğunu söyleyen Emrah ile Yamaç arasında nelerin yaşanacağı büyük merakla beklenecek.

CELASUN İLE VARTOLU’NUN BÜYÜK YÜZLEŞMESİ

Yeni bölümden yayınlanan ilk sahnede Celasun’un Vartolu’ya, İdris’in Medet’i istediğini söylediği dakikalar tansiyonu yükseltiyor. Uzun zaman sonra Vartolu’nun karşısına Koçovalıların adamı olarak çıkan Celasun ile Vartolu arasında yaşanacaklar gerilimi tırmandıracak.

Çukur’un merakla beklenen 24. bölümü 9 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!

İşte "Çukur"un 24. bölümünden ilk sahne!