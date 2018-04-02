Çukur 23. yeni bölümüyle bu akşam izleyicinin karşısına çıkacak. Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un senaryosunu Gökhan Horzum yazarken, yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Kubilay Aka, Alperen Duymaz, Nebil Sayın ve Ahmet Tansu Taşanlar gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Burak Sergen yer alıyor.
ÇUKUR 23. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Çukur’un bu akşam ekrana gelecek 23. bölümü heyecanlı dakikalara sahne olacak. Çukur’da Elvis gözünü karartıp meydan okuyarak Koçovalı kadınlarını kaçırmıştır. Yamaç ve Vartolu bu tehlikeli hamle karşısında deliye döner. Elvis ve çetesi, Baykal’ı alana kadar tek bir saniye bile boş durmayacaktır. İki taraf arasında silahların konuştuğu çetin mücadele sonrası Koçovalı kadınları sürpriz bir isim tarafından kurtarılacak. Yamaç ile Vartolu iş birliğinin ne kadar kalıcı olacağı ise akıllarda soru işareti yaratacak. Kartların yeniden dağıtılacağı, mücadelenin daha da çetin olacağı bölümde Elvis’in nasıl durdurulacağı heyecanla beklenirken, Çukur'un önemli karakterlerinden biri diziye veda edecek.
“Çukur”un merakla beklenen yeni bölümü bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!
Çukur 23. bölüm 2. fragmanı;
Çukur 23. bölüm 1. fragmanı;
ÇUKUR 22. BÖLÜM SANSÜRSÜZ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...
ÇUKUR 22. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?
Çukur’un geçtiğimiz Pazartesi akşamı ekrana gelen 22. bölümü nefes kesti. Baykal tehlikesini ortadan kaldırmak için güçlerini birleştiren Yamaç ile Vartolu’nun, Baykal’a oyun oynadıkları an bölüme damga vurdu. Ancak Yamaç ve Vartolu’nun planı, Nazım’ın gizlice oyuna dahil olmasıyla alt üst oldu. Yamaç ile Vartolu, Baykal’ı Nazım’a kaptırdı. Baykal’ı kurtarmak üzere harekete geçen Elvis, Koçovalı kadınlarını kaçırarak tehlikeli bir hamlede bulundu.
Elvis’in kadınları tuttuğu depoyu öğrenen Koçovalılar ile Vartolu, hayatlarının en büyük şokunu yaşadı. Hepsinden bir adım önde hareket eden Elvis, iki tarafı da bozguna uğratarak hem onları tuzağa düşürdü hem de tam vaktinde Koçovalı kadınlarını alıp kaçmayı başardı. Elvis’in adamları tarafından etrafı sarılan Yamaç, Elvis’e kadınları bırakmasını söyledi. Elvis’in Koçovalı kadınlarını sıraya dizerek Yamaç’a izlettiği final sahnesinde gerilim doruk noktaya çıktı.
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