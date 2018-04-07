İstanbul’un en belalı mahallerinden Çukur'un kontrolünü elinde bulunduran Koçovalı Ailesi'nin ve Çukur mahallesinin hikayesini konu edinen fenomen dizi Çukur'un 24. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Pazartesi akşamları Show TV'de izleyicileri ekran başına kilitleyen Çukur, bu hafta da bomba etkisi yaratacak. İşte Çukur 24. bölüm 2. fragmanı...
"MEDET, SULTAN ANA'YI VURDU!"
Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 24. bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı. İdris Sultan’ın vurulduğunu öğrenirken, sinir krizi geçiren Nedret “Senin yüzünden!” diyerek Saadet’e saldırıyor. Sultan’ın vurulması Çukur’da bomba etkisi yaratırken, mahalle sakinleri Vartolu ve Medet’e tepki gösteriyor.
Öfkelenen Vartolu’nun “Bize bir dirhem mutluluğu çok görenlere bu dünyayı dar edeceğiz!” sözleri dikkat çekiyor. Yaşam savaşı veren Sultan’a ne olacağı ise merak uyandırıyor. Çukur, çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her pazartesi, Show TV’de ekrana geliyor.
ÇUKUR 24. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 24. bölümü heyecanlı dakikalara sahne olacak. Saadet’in Vartolu’ya olan masum aşkı, Koçovalı evinde hayati bir gelişmeye yol açar. Gözünü intikam hırsı bürüyen Nedret, elinde silahla Vartolu’nun kapısına dayanır. Ancak yanlış zaman ve yanlış yer silahtan çıkan kurşunun Sultan’a isabet etmesine yol açar. Bu kaza kurşunu Koçovalıları alt üst eder.
Sultan yaşam savaşı verirken Baykal ve Elvis’in ölümüyle tüm ipleri eline geçiren Nazım’ın nasıl bir hamlede bulunacağı merak uyandıracak. Yamaç’ın Emrah’la öğrendiği gerçeğin, Sena’yla olan ilişkisini nasıl etkileyeceği ise büyük bir soru işareti yaratacak. Sırların ortaya döküleceği ve yeni yüzleşmelerin yaşanacağı ‘Çukur’da mücadelenin seyrinin ne yönde olacağı soluksuz beklenecek.
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