Sezonun en çok konuşulan dizisi olan Çukur’un dün akşam yayınlanan bölümünde tansiyon yükseldi. Nedret, kocasının ölümünden sorumlu tuttuğu Vartolu’nun kapısına dayandı. Vartolu’ya silah doğrultan Nedret’i durdurmaya çalışan Medet, geri dönüşü olmayan bir kaza kurşununa sebep oldu. Sultan’a isabet eden bu kurşun, Vartolu ile Koçovalılar arasındaki mücadeleyi yeniden alevlendirirken, bölümün finalinde Vartolu’nun eski acımasız haline geri dönmesi gerilimi tırmandırdı.

#ALLABENİPULLABENİ!

Çukur, dün akşam yayınlanan 24’üncü bölümüyle AB’de 10,22 izlenme oranı (rating), 23,37 izlenme payı (share), ABC1 20+'da 11,02 izlenme oranı (rating), 23,44 izlenme payı (share) elde etti. Çukur'un heyecanla beklenen 24’üncü bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler #allabenipullabeni etiketi ile Twitter’da yorumlarını paylaştı. #allabenipullabeni etiketi Twitter'ın Türkiye gündeminde 16 saat 25 dakika, dünyada 4 saat 25 dakika, #çukur etiketi ise 2 saat 25 dakika TT listesinde kaldı. Somera’nın reyting analizine göre 9 Nisan Pazartesi günü sosyal medyada en çok konuşulan programlar sıralamasında birinci oldu.

SULTAN AYAĞA KALKABİLECEK Mİ?

Sultan’ın vurulması sadece Koçovalıları değil, tüm mahalleliyi ayaklandırdı. Bu sırada yaşam savaşı veren Sultan’ın gözlerini açması herkese derin bir nefes aldırırken bacaklarının tutmaması başta Sultan olmak üzere tüm Koçovalıları etkiledi. Sultan’ın sağlığına kavuşup kavuşmayacağı büyük bir merakla beklenecek.

ÇUKUR’DAN BARIŞ MANÇO’YA SAYGI DURUŞU

Her bölüm sadece oyunculukları ve hikayesiyle değil, şarkı seçimleriyle de büyük beğeni toplayan Çukur, ölümsüz sanatçı Barış Manço’yu andı. Vartolu ile Saadet’in çocukluk günlerindeki gibi Salih ve Sadiş olarak geçirdikleri romantik ve neşeli dakikalara Manço’nun klasiklerinden ‘Alla Beni Pulla Beni’ eşlik etti.

SULTAN İLE MEDET KARŞI KARŞIYA!

Yeni bölümden yayınlanan ilk sahnede Sultan ile Medet’i yüzleştiren Yamaç, silahını Medet’e doğrultuyor. Yamaç’ın annesine, “Anne, Medet’e bak. Gözlerinin içine iyice, sonra bana vur de. Vuracağım, gözümü bile kırpmadan!” sözleri suların durulmayacağını gösteriyor.

Çukur’un merakla beklenen 25. bölümü 16 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!

İşte "Çukur"un 25. bölümünden ilk sahne!