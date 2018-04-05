Usta oyuncu kadrosu ve sürükleyici konusuyla her Pazartesi akşamı Show TV'de ekrana damga vuran Çukur'un 24. bölüm ilk fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Vartolu'ya silah doğrultan Nedret'i Medet engellemeye çalışıyor ve bu esnada ateş alan silah Sultan'ı vuruyor! İşte Çukur 24. yeni bölüm fragmanı...
SULTAN VURULUYOR!
Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 24. bölüm ilk tanıtımı yayınlandı. Nedret’in Vartolu’yla karşı karşıya geldiği heyecan dolu tanıtımda Vartolu’ya silah doğrultan Nedret, “Sen beni kimin karısı zannediyorsun?” sözleriyle meydan okuyor.
Vartolu’yu korumak isteyen Medet, Nedret’i engellemeye çalışırken ateş alan silah Sultan’a isabet ediyor. Kanlar içinde yere yığılan Sultan’a neler olacağı merakla bekleniyor. Çukur, çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her pazartesi, Show TV’de ekrana geliyor.
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Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!
ÇUKUR 23. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Çukur’un geçtiğimiz Pazartesi akşamı ekrana gelen 23. bölümü nefes kesti. Koçovalı kadınlarını kaçıran Elvis, Yamaç’a gözdağı verdiği sırada karşısında Emrah’ı buldu. Aliço, Baykal’la bağlantısı olan Laz’ı rehin aldı. Laz’ın Aliço’nun yanında olduğunu öğrenen Yamaç, Meke ile birlikte Aliço’nun peşine düştü. Baykal’ın malikanesine gireceği sırada Aliço’yu yakalayan Yamaç ve Meke, Laz’ı da alarak İdris’in karşısına getirdi.
Baykal ve Nazım, Laz'la yüzleşti. Nazım’ın tuzağıyla kendini büyük bir çıkmazın içinde bulan Baykal, tüm yaptıkları ortaya çıkınca Elvis’in adamları tarafından öldürüldü. Baykal’ı ölüme sürüklemesinin ardından Emrah’a babasını Koçovalıların öldürdüğünü söyleyen Nazım, yeni bir mücadeleyi tetikledi. Koçovalı kadınlarını Elvis’ten kurtaran Emrah, sevdiklerinin bir daha zarar görmemesi için Elvis’le son kez hesaplaştı.
Elvis’i gözünü kırpmadan öldüren Emrah, bu hamlesinin sonucu olarak Yamaç’a kendisiyle ilgili büyük gerçeği itiraf etmek zorunda kaldı. Sena’nın ağabeyi olduğunu söyleyen Emrah ile Yamaç arasında nelerin yaşanacağı büyük merakla beklenecek.
Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Kubilay Aka, Alperen Duymaz, Nebil Sayın ve Ahmet Tansu Taşanlar gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Burak Sergen yer alıyor. Dizide bu isimlere Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Ilgaz Kocatürk ve Doğancan Sarıkaya eşlik ediyor.
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