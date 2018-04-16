Usta oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Show TV'nin fenomen dizisi Çukur, 25. bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. Yayınlanan her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Çukur'da bu akşam yeni taraflar oluşacak. İşte Çukur 25. bölüm hakkında detaylar...

ÇUKUR'DA YENİ TARAFLAR OLUŞUYOR

Çukur’un bu akşam ekrana gelecek 25. bölümü heyecanlı dakikalara sahne olacak. Çukur’da yeni taraflar oluşur. Sultan’ın vurulması, Koçovalılar ile Vartolu-Medet arasındaki mücadeleyi kızıştırır. Bacakları tutmayan Sultan’ın kararı nettir; onu bu hale getiren Medet öldürülecektir.

Sultan ile Medet’in yüzleşmesinde çekilen silah, gerilimi tırmandıracak. Sultan ile Medet arasında kalan Yamaç’ın ne yapacağı ise merakla beklenecek. Yaşanılan üzücü olaylar, Koçovalı Ailesi’ni uzun zaman sonra aynı sofrada buluşturur. Sultan’ın durumundan ötürü günah keçisi ilan edilen Vartolu ise gözünü karartır ve yeniden eski güçlü günlerine dönmek üzere adım atar. Nazım ve Emrah ile görüşen Vartolu’nun seçeceği taraf beraberinde geçmişte yaşanan mücadeleyi yeniden alevlendirir.

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un senaryosunu Gökhan Horzum yazarken, yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Kubilay Aka, Alperen Duymaz, Nebil Sayın ve Ahmet Tansu Taşanlar gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş yer alıyor.

“Çukur”un merakla beklenen yeni bölümü bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!