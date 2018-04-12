Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 25. bölüm ilk tanıtımı yayınlandı. “Çukur evimiz, Sultan anamız!” seslerinin yükseldiği tanıtımda Sultan’ın İdris’e “Ben bu bacaklarla 40 yıl sana hizmet ettim. Ama şimdi benim işime yaramıyorlar, al senin olsun!” sözleri dikkat çekiyor. Yamaç’a dönen ve “Beni kötürüm bırakan o adam mezara girmedikçe sana sütümü helal etmeyeceğim Yamaç!” diyerek çok ağır konuşan Sultan, karşısında Medet’i buluyor. Yamaç, Medet’e yönelttiği silahla son kararı Sultan’a bırakırken, duyulan silah sesi merakı arttırıyor. Çukur, çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her pazartesi, Show TV’de ekrana geliyor.

ÇUKUR 25. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÇUKUR 24. SON BÖLÜM ÖZETİ

Çukur’un geçtiğimiz Pazartesi akşamı ekrana gelen 24. bölümü nefes kesti. Nedret, kocasının ölümünden sorumlu tuttuğu Vartolu’nun kapısına dayandı. Vartolu’ya silah doğrultan Nedret’i durdurmaya çalışan Medet, geri dönüşü olmayan bir kaza kurşununa sebep oldu. Sultan’a isabet eden bu kurşun, Vartolu ile Koçovalılar arasındaki mücadeleyi yeniden alevlendirdi. Vartolu, Saadet’e hayalini yaşatırken, ikili gönüllerince bir gün geçirdi. İpleri eline geçiren Nazım, babasının ölümünü sorgulayan Emrah’ı birlikte iş yapmaya ikna etti. Bu sırada yaşam savaşı veren Sultan’ın gözlerini açması herkese derin bir nefes aldırırken bacaklarının tutmaması başta Sultan olmak üzere tüm Koçovalıları etkiledi. Bölümün finalinde Vartolu’nun eski acımasız haline geri dönmesi gerilimi tırmandırdı.

ÇUKUR 24. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Kubilay Aka, Alperen Duymaz, Nebil Sayın ve Ahmet Tansu Taşanlar gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş yer alıyor. Dizide bu isimlere Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Ilgaz Kocatürk ve Doğancan Sarıkaya eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!