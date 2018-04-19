Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 26. bölüm ilk tanıtımı yayınlandı. Çukur’un adamlarına dövmesini gösteren Vartolu “Benim sizden bir farkım yok. Ben de sizlerden biriyim!” sözleriyle şaşırtırken, Vartolu’nun yanına geçen adamlar İdris’in yüzüne bakamıyor. İdris’in olayların sorumlusu olarak gördüğü Selim’e, “Hepsini kontrol edecek olan da dertlerini dinleyecek olan da sensin. Sen ne yapmışsın? Adamlar dara düşmüşler, yanına gelmemişler!” sözleri dikkat çekiyor. Saadet’in evlilik haberiyle çılgına dönen Vartolu’nun neler yapacağı merakla bekleniyor. Çukur, çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her pazartesi, Show TV’de ekrana geliyor.

Çukur 26. bölüm fragmanı;

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!

ÇUKUR 25. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Çukur’un geçtiğimiz Pazartesi akşamı ekrana gelen 25. bölümü nefes kesti. Hastaneden çıkarılan Sultan, “Çukur evimiz, Sultan anamız!” sloganları eşliğinde eve getirildi. Yamaç’a çok ağır bir konuşma yapan Sultan, onu bu hale getiren Medet’ten intikamının alınmasını istedi. Uzun zaman sonra tüm Koçovalı ailesinin, Karaca’nın doğum günü nedeniyle aynı sofrada bir araya geldiği akşamın sonunda Sultan, Medet’le karşı karşıya geldi. Onu tekerlekli sandalyeye hapseden kişiyle yüzleşen Sultan’ın emri için Yamaç, eli tetikte bekledi. Salih Koçovalı ile Vartolu arasındaki ince çizgide duran Vartolu, eski güçlü günlerine dönmek üzere adımını attı. Nazım ve Emrah ile sürpriz bir ittifak kuran Vartolu’ya Çukur’un adamlarının bazıları da katıldı.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Kubilay Aka, Alperen Duymaz, Nebil Sayın ve Ahmet Tansu Taşanlar gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş yer alıyor. Dizide bu isimlere Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Ilgaz Kocatürk ve Doğancan Sarıkaya eşlik ediyor.